快訊

美越達成貿易協議 史指那指續創新高、台積電ADR收漲近4%攀新天價

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

一銀貸款服務 獲碳足跡標籤

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行「企業貸款申辦服務」榮獲環境部碳足跡標籤證書，為國銀首家，總經理周朝崇（中）、副總經理蔡淑慧（左）、副總經理施志調（右）共同合影。第一銀行／提供
第一銀行「企業貸款申辦服務」榮獲環境部碳足跡標籤證書，為國銀首家，總經理周朝崇（中）、副總經理蔡淑慧（左）、副總經理施志調（右）共同合影。第一銀行／提供

第一銀行長期致力於ESG（環境、社會、公司治理），各項表現備受肯定，今再傳捷報，以「企業貸款申辦服務」榮獲環境部碳足跡標籤證書，為國銀首家，展現第一銀行積極促進正向循環的決心，其揭露的碳排數據也經過第三方驗證機構公正查核，並獲環境部認證，展現對數據品質的負責、對客戶及環境永續守護的承諾。

目前每件企業貸款申辦實體服務產生72公斤二氧化碳當量（CO₂e），藉由逐一盤點企業貸款服務的環節，發現服務階段的碳排佔比達95.13％，第一銀行指出優先改善服務流程，可望大幅降低碳排量，因此積極推動無紙化作業，包含「第e寫字檯」預填表單、導入企業線上融資平台、落實客戶滿意度調查電子化、推動數位銀行電子化交易，以及營運過程導入綠電等，致力讓貸款服務過程綠化，充分展現第一銀行對環境負責的具體行動。

第一金控（2892）於2022年起連續三年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選之公股金融機構，第一銀行於2024年國內第二屆永續金融評鑑獲選為排名前25％之金融機構，並為國內唯一連續六年榮獲「國家企業環保獎」的企業，近年來更積極推動綠色永續金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，支持企業永續經營。

展望未來，第一銀行將持續接軌國際，發揮正向之永續影響力，持續扮演協助產業邁向2050淨零排放的金融推手，貫徹「攜手超越，永續創新」之經營願景。

第一金控 第一銀行

延伸閱讀

00961 年化配息率近15%

富邦金 亞洲卓越獎大贏家

一銀信用卡升級 優惠大放送

比薩變「啤薩」！必勝客攜手啤酒肚釀製 推ESG永續啤酒

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

保險業攻越南 瞄準雙利基…國泰、富邦、新壽陸續搶進

新南向政策吸引台商前往越南布局，不僅銀行跟著台商走，台灣保險業也看中東南亞保險市場，其中，富邦、國泰在早年就已進軍越南，...

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

新壽越南在地化 推數位保險

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。