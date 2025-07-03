一銀貸款服務 獲碳足跡標籤

第一銀行長期致力於ESG（環境、社會、公司治理），各項表現備受肯定，今再傳捷報，以「企業貸款申辦服務」榮獲環境部碳足跡標籤證書，為國銀首家，展現第一銀行積極促進正向循環的決心，其揭露的碳排數據也經過第三方驗證機構公正查核，並獲環境部認證，展現對數據品質的負責、對客戶及環境永續守護的承諾。

目前每件企業貸款申辦實體服務產生72公斤二氧化碳當量（CO₂e），藉由逐一盤點企業貸款服務的環節，發現服務階段的碳排佔比達95.13％，第一銀行指出優先改善服務流程，可望大幅降低碳排量，因此積極推動無紙化作業，包含「第e寫字檯」預填表單、導入企業線上融資平台、落實客戶滿意度調查電子化、推動數位銀行電子化交易，以及營運過程導入綠電等，致力讓貸款服務過程綠化，充分展現第一銀行對環境負責的具體行動。

第一金控（2892）於2022年起連續三年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選之公股金融機構，第一銀行於2024年國內第二屆永續金融評鑑獲選為排名前25％之金融機構，並為國內唯一連續六年榮獲「國家企業環保獎」的企業，近年來更積極推動綠色永續金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，支持企業永續經營。

展望未來，第一銀行將持續接軌國際，發揮正向之永續影響力，持續扮演協助產業邁向2050淨零排放的金融推手，貫徹「攜手超越，永續創新」之經營願景。