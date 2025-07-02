台幣升值並牽動客戶大額還款 新南向授信前5月減454億元

金管會公布最新的新南向國家授信餘額統計，截至114年5月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為1兆7750億元，較113年5月底的1兆7442億元，增加308億元。

金管會表示，今年的授信總餘額目標為增加728億元，截至本年5月底，本國銀行授信總餘額較113年12月底1兆8,204億元，減少454億元，經洽詢部分銀行表示，因114年5月台幣升值顯著，致轉換後金額相對4月減少，及部分授信戶大額還款所致。

金管會最新統計，截至114年5月底，授信總餘額較113年底增加最多，前5家銀行分別為台北富邦銀行增加110億元、中國信託商銀增加88億元、國泰世華銀行增加73億元、凱基銀行增加50億元、台新銀行增加46億元。

統計顯示截至114年5月底，授信總餘額較113年底增加最多國家為印度，增加267億元。