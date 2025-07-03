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台幣實質匯率高於韓元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國總統川普再度掀起關稅風暴，亞幣全面走升，新台幣也強勢反彈。2025年5月新台幣兌美元單月升值近7%，根據國際清算銀行（BIS）最新數據，今年5月新台幣REER（實質有效匯率）達102.66，不僅創下2022年2月以來新高，更已連續第49個月高於韓元，雙方差距擴大至11.04，反映出台灣貨幣實質價值明顯偏強。

至於日圓的REER更是2020年8月以後就再沒站上100。若以台灣近30年的兩任總裁來看，彭淮南時代新台幣REER大都低於日圓，但楊金龍時代，則新台幣的REER開始明顯強過日圓。今年5月底日圓REER為74.55而韓元為91.62。造成日圓REER走低，主要是日央的超寬鬆貨幣政策，日圓利率極低以及低通膨。

REER是衡量一國貨幣經通膨調整後，相對於貿易夥伴國的整體購買力強弱指標。新台幣REER走高，顯示實際購買力在亞洲區內持續處於高檔。匯銀指出，台幣過去遭低估的情況已逐漸被修正，特別是今年以來在出口表現強勁與資金回流助攻下，新台幣表現明顯優於其他主要亞幣。

造成新台幣REER長期高於韓元的主因之一，是兩國出口結構的根本差異。匯銀分析指出，台灣出口集中在半導體、先進封裝、AI伺服器等高附加價值產業，技術領先全球，即使外部需求波動，仍具有不可取代性，對台幣形成支撐。

反觀韓國出口以記憶體、汽車、家電為主，屬於景氣循環型產業，價格競爭激烈，當市況不佳時，韓元容易承壓。

資金流向亦為一大關鍵。隨著台股強勢創高，加上外資積極布局半導體供應鏈，資金明顯回流台灣，支撐新台幣匯價。

新台幣 日圓 韓元

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