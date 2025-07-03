快訊

美越達成貿易協議 史指那指續創新高、台積電ADR收漲近4%攀新天價

今熱飆38度高溫 吳德榮：菲東擾動路徑「天女散花」 其中不乏直接威脅

新壽越南在地化 推數位保險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作，此次越南新光亦導入AIFT旗下的IXT數位保險平台，提供一站式投保服務，一同推動越南數位保險市場發展。

新光人壽董事長魏寶生表示，「這次合作對新壽在越南發展是一個重要的里程碑。AIFT的IXT核心數位保險平台讓我們得以快速數位轉型，與PVI的合作，則讓我們能夠提供在地化、以客戶為中心的保險解決方案。」

對PVI而言，這次合作不僅引進了全球最佳實務與先進的科技架構，更能支持其透過多元通路實現持續數位擴張的目標。對越南新光而言，PVI則提供了市場洞察、科技協作能力與法規專業。

PVI保險董事長Duong Thanh Francois指出，「這次合作是科技與傳統的強強聯手，期望能夠共同提升產業標準，為越南消費者帶來更大的價值。」

AIFT執行長葉沛賢（Michelle Ip）強調，「這次在越南成功上線僅是起點。憑藉我們在越南市場多年經驗，AIFT深刻理解當地的獨特挑戰與機會。隨著新光在東南亞持續擴展版圖，AIFT也將攜手成長，提供具擴展性的科技解決方案，並透過在地合作實現永續發展。」

本次合作結合了越南新光的國際保險專業與PVI在地市場領導地位，合作的核心則是IXT創新保險科技平台，能快速、靈活地開發產品，同時確保符合法規並提供消費者更優質的數位體驗，打造一站式數位投保，未來也將陸續導入如車險、旅平險、健康險等多元化商品。

保險 董事長 越南

延伸閱讀

台中男控越南妻來台落跑訴離 她批夫「每天看A片隨時要嘿咻」

新壽插旗越南 拚第二年損平

新壽插旗東南亞市場 越南新光拚第二年達損益兩平

影／越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

相關新聞

台幣全球獨強…29.019元作收 創38月新高

台幣兌美元匯率延續升值走勢，昨盤中在外資匯入、出口商因預期心理加大拋匯力道之下，閃現廿八點九五元價位，但中央銀行在收盤前進場阻升，終場以廿九點○一九、升值一點六六角作收，不但在亞幣中獨升，匯價也創三年兩個月的新高。

新聞眼／台幣一直升…要企業自求多福 凸顯政府無能

今年以來台幣大幅升值，衝擊以出口為主的中小企業營運，經濟部昨大張旗鼓舉行記者會，宣稱要協助中小企業因應匯率風險，但提出的金融支持卻都是既有方案，反而呼籲要中小企業盡快進行匯率避險，意味著要企業「自求多福」，一場宛如新瓶裝舊酒的記者會，形同上演一場反映經濟部在匯率問題上無能為力的歹戲。

保險業攻越南 瞄準雙利基…國泰、富邦、新壽陸續搶進

新南向政策吸引台商前往越南布局，不僅銀行跟著台商走，台灣保險業也看中東南亞保險市場，其中，富邦、國泰在早年就已進軍越南，...

限貸效應 土地交易量下修…戴德梁行：政策未鬆綁 後續難有表現

戴德梁行所長楊長達表示，限貸政策仍未解，下半年土地交易難有表現，因此下修今年土地交易量逾一成、至1,600億元；惟商用不...

國銀新南向放款 大減766億…近兩月衰退逾1,200億元

強勢台幣重壓新南向放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,750億元，月減766億元是...

新壽越南在地化 推數位保險

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。