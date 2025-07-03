新壽越南在地化 推數位保險

新光人壽進軍越南市場，子公司越南新光責任有限公司首站便攜手越南最大的產險品牌越南國家石油保險公司（PVI），雙方啟動合作，此次越南新光亦導入AIFT旗下的IXT數位保險平台，提供一站式投保服務，一同推動越南數位保險市場發展。

新光人壽董事長魏寶生表示，「這次合作對新壽在越南發展是一個重要的里程碑。AIFT的IXT核心數位保險平台讓我們得以快速數位轉型，與PVI的合作，則讓我們能夠提供在地化、以客戶為中心的保險解決方案。」

對PVI而言，這次合作不僅引進了全球最佳實務與先進的科技架構，更能支持其透過多元通路實現持續數位擴張的目標。對越南新光而言，PVI則提供了市場洞察、科技協作能力與法規專業。

PVI保險董事長Duong Thanh Francois指出，「這次合作是科技與傳統的強強聯手，期望能夠共同提升產業標準，為越南消費者帶來更大的價值。」

AIFT執行長葉沛賢（Michelle Ip）強調，「這次在越南成功上線僅是起點。憑藉我們在越南市場多年經驗，AIFT深刻理解當地的獨特挑戰與機會。隨著新光在東南亞持續擴展版圖，AIFT也將攜手成長，提供具擴展性的科技解決方案，並透過在地合作實現永續發展。」

本次合作結合了越南新光的國際保險專業與PVI在地市場領導地位，合作的核心則是IXT創新保險科技平台，能快速、靈活地開發產品，同時確保符合法規並提供消費者更優質的數位體驗，打造一站式數位投保，未來也將陸續導入如車險、旅平險、健康險等多元化商品。