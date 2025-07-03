保險業攻越南 瞄準雙利基…國泰、富邦、新壽陸續搶進

新南向政策吸引台商前往越南布局，不僅銀行跟著台商走，台灣保險業也看中東南亞保險市場，其中，富邦、國泰在早年就已進軍越南，如今新光人壽也前往越南河內開設100％全資子公司「越南新光責任有限公司」，保險業者分析，越南不僅有龐大且可開發的人口紅利，加上政府政策加持，預期未來越南保險市場有很大的發展空間。

越南新光董事長張哲維表示，1億的越南人中，有能力買保險的大約2,000萬人，這是值得開發的部分，只是壽險部分，目前越南本土保險公司占大多數，若以外國品牌來看，越南人對日韓的接受度高於台灣保險品牌，因此越南新光與日本第一生命合作去攻越南市場，而在商業保險部分，台灣保險公司主要客戶就是台商，具有一定優勢，而越南新光要做的是走出不同道路，用代理越南本土保險的方式，提供台商第三個選擇。再加上數位化、服務透明化，越南新光目標前三年線上獲客要達五萬人。

而在台灣保險業中，國泰於越南設立的人壽子公司於2008年7月開業，2010年5月越南國泰產物保險獲越南財政部的籌設許可。越南國泰產險總經理明一青表示，越南的壽險公司19家，產險公司則有33家，而越南的財務保險規模大概是台灣的三分之一，但其經營主體數幾乎是台灣的二倍，所以市場競爭也有白熱化的趨勢，以台灣的保險公司來說，除了服務好台資企業以外，國泰也希望能將「大樹」的品牌深植在越南消費者心中，他認為未來國泰金控應會更加重視越南這個地方。

富邦產險於2008年在越南成立子公司，2011年富邦人壽越南子公司正式開業。越南富邦產險副總丁玉蘭指出，要跟越南申請產險執照不容易，公司當初花了三年才取得，目前還是以服務台商為主，儘管越南產險市場競爭激烈，但還是有很大的發展空間，未來會努力開發非台商的業務，如今與越南新光加入，希望能雙贏合作。富邦人壽表示，越南子公司營運穩定，未來將透過強化通路、結合關係企業資源，深耕當地與華語市場，穩健經營，掌握在地與國際雙重動能。

另有越南壽險公司高層分析，越南保險市場發展比較像台灣早期，一般民眾對保險的接受度其實還需要一段時間，尤其前兩年越南爆發保險信任危機，導致連續兩年新契約保費負成長，因此越南保險局也對商品制度、監管法規等做出更完善的調整，未來越南保險市場發展會更好。