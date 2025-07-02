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壽險公會攜手保經業 試辦一站式數位理賠服務

中央社／ 台北2日電

壽險公會今天表示，攜手保險經紀人商業同業公會（保經公會）推動「行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制」試辦計畫，透過保經公司業務員行動裝置提供一站式數位理賠申請服務，保戶申請理賠更方便，6月30日啟動試辦上線作業。

壽險公會自2020年起推動理賠聯盟鏈及理賠醫起通平台，串接保險公司與醫療院所，這次進一步將服務觸角延伸到保險經紀通路。

壽險公會今天發布新聞稿表示，試辦導入數位身分驗證與電子簽章技術，支援行動理賠、理賠申請轉送與理賠醫起通等數位化理賠申請流程，協助保戶透過保經公司完成多家保險公司理賠申請，省去重複填寫紙本資料與親自遞送文件之不便。

試辦範圍涵蓋保誠人壽、新光人壽、遠雄人壽、全球人壽、元大人壽與安聯人壽6家壽險公司，以及錠嵂、智匯、公勝、磊山與富士達等5家保險經紀人公司。

壽險公會指出，保險經紀人公司業務員可透過行動裝置協助保戶即時填寫與簽署數位申請書，並授權調閱醫療資料，再經由保險科技運用共享平台，安全傳輸資料到各保險公司進行理賠審核，大幅簡化流程也提升效率，實現普惠金融與無接觸金融的政策目標。

展望未來，壽險公會將持續擴大合作對象，精進作業流程與資訊安全標準，透過試辦成果的驗證，奠定正式上線營運的基礎。

保險 壽險公司 理賠 行動裝置

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