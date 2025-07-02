快訊

桃園中油三接驚傳意外「疑設備進水」 34歲水下作業員溺斃

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

聽新聞
0:00 / 0:00

誠品攜手凱基發聯名卡！天天最高7%回饋 首年發卡量拚15萬張

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品與凱基銀行攜手推出「凱基誠品聯名卡」。誠品生活／提供
誠品與凱基銀行攜手推出「凱基誠品聯名卡」。誠品生活／提供

誠品生活（2926）2日攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，誠品指出，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品黑卡、金卡、白卡會員申辦後，在誠品場域天天都享業界罕見、最高7%專屬「加乘優惠」，首年發卡量拚15萬張，總發卡數目標突破30萬張。

另，卡面提供誠品經典「誠品綠」、「時光紅」雙色設計任選，即日起完成聯名卡申辦30天內首刷達3,000元贈300元刷卡金、滿6,000元並達指定條件即贈誠品限定24吋前開式行李箱或1,000元刷卡金；黑卡會員年度滿額還有5,000元誠品電子券加碼回饋。

誠品指出，誠品會員人數年年10%成長，目前已達400萬人，營收貢獻達六成以上，黑、金卡會員年活躍率更超過9成。

為了深耕會員經濟，誠品除設立黑卡會員專屬空間eslite premium免費款待飲品、舉辦電影特映與品酒講座、提供生日禮等，今起再以凱基誠品聯名卡獻上「加乘禮遇」。

例如黑卡會員使用既有優惠購買暢銷書《黃仁勳傳》享月讀一冊77折、入住誠品行旅享專屬住房價、於行旅In Between餐廳用餐8折之外，憑凱基誠品聯名卡支付總額12,368元，即可加乘再享最高7%禮遇獲865點凱基現金點回饋。

金卡會員於誠品線上選購廣受喜愛的TONE Factory藍牙黑膠唱盤94折與近半年3C類最熱銷PHILIPS City系列降噪藍牙耳罩式耳機92折，以聯名卡結帳17,970元享金卡最高6%回饋，可獲1,078點現金點；若逢每月5號會員日，再享誠品線上全站滿1388元誠品點5倍送。

誠品指出，400萬誠品會員既有權益不變外，申辦凱基誠品聯名卡後，即享有一般消費0.3%基礎回饋，不管是在誠品書店、誠品生活、行旅、電影院、酒窖、誠品線上等指定通路，黑卡與金卡會員分別再享天天加碼4.7%、3.7%凱基現金點回饋；綁定凱基銀行帳戶自動扣繳信用卡費再加碼2%，總計最高可享7%回饋，現金點數自動累積於信用卡帳戶，1點等同現金1元，每月可直接折抵帳單或兌換精選好禮。

誠品與凱基銀行攜手推出「凱基誠品聯名卡」，提供400萬誠品會員豐富加乘回饋。圖左二起為凱基銀行總經理林素真、凱基銀行董事長楊文鈞、誠品董事長吳旻潔、VISA台灣區總經理。誠品生活／提供
誠品與凱基銀行攜手推出「凱基誠品聯名卡」，提供400萬誠品會員豐富加乘回饋。圖左二起為凱基銀行總經理林素真、凱基銀行董事長楊文鈞、誠品董事長吳旻潔、VISA台灣區總經理。誠品生活／提供

信用卡 凱基銀行 刷卡 聯名卡 誠品

延伸閱讀

凱基銀行與誠品合作發行聯名卡 打出天天7%的回饋

凱基人壽調升宣告利率

凱基壽關注投保權益

境外旅客限定！誠品超在地贈品展現「滿滿人情味」 網讚：喜歡到笑出來

相關新聞

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 以29.019元作收

台幣的匯價在今天下午3時過後一度升破29大關來到28.95，但是中央銀行即時進場出手阻升，匯價被拉回29元，終場以29....

因為匯率波動衝擊…經濟部成立小組 助中小企業匯率避險

近期台幣匯率大升，對中小企業營運造成嚴重衝擊，經濟部今天舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，經濟部次長何晉滄表示...

誠品攜手凱基發聯名卡！天天最高7%回饋 首年發卡量拚15萬張

誠品生活（2926）2日攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，誠品指出，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品黑...

新台幣匯率升值…是台美談判籌碼？經濟部說話了

美國對等關稅緩衝期將屆期，在台美關稅談判期間，新台匯率直直升，外界聯想新台幣匯率升值是否為台美談判籌碼？經濟部政務次長何...

新台幣直直升…衝擊中小企業！經濟部呼籲台廠快做「此件事」穩定接單

近期新台幣匯率暴升，衝擊中小企業接單及營運。經濟部2日表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段預計運作3個...

兆豐銀攜手凌網科技 搭建多元信託網路致力永續發展

科技業人才需求日益殷切，為強化員工向心力與長期承諾，導入「員工持股信託」制度已成為越來越多企業的智慧選擇。兆豐金（288...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。