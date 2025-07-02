誠品攜手凱基發聯名卡！天天最高7%回饋 首年發卡量拚15萬張

誠品生活（2926）2日攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，誠品指出，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品黑卡、金卡、白卡會員申辦後，在誠品場域天天都享業界罕見、最高7%專屬「加乘優惠」，首年發卡量拚15萬張，總發卡數目標突破30萬張。

另，卡面提供誠品經典「誠品綠」、「時光紅」雙色設計任選，即日起完成聯名卡申辦30天內首刷達3,000元贈300元刷卡金、滿6,000元並達指定條件即贈誠品限定24吋前開式行李箱或1,000元刷卡金；黑卡會員年度滿額還有5,000元誠品電子券加碼回饋。

誠品指出，誠品會員人數年年10%成長，目前已達400萬人，營收貢獻達六成以上，黑、金卡會員年活躍率更超過9成。

為了深耕會員經濟，誠品除設立黑卡會員專屬空間eslite premium免費款待飲品、舉辦電影特映與品酒講座、提供生日禮等，今起再以凱基誠品聯名卡獻上「加乘禮遇」。

例如黑卡會員使用既有優惠購買暢銷書《黃仁勳傳》享月讀一冊77折、入住誠品行旅享專屬住房價、於行旅In Between餐廳用餐8折之外，憑凱基誠品聯名卡支付總額12,368元，即可加乘再享最高7%禮遇獲865點凱基現金點回饋。

金卡會員於誠品線上選購廣受喜愛的TONE Factory藍牙黑膠唱盤94折與近半年3C類最熱銷PHILIPS City系列降噪藍牙耳罩式耳機92折，以聯名卡結帳17,970元享金卡最高6%回饋，可獲1,078點現金點；若逢每月5號會員日，再享誠品線上全站滿1388元誠品點5倍送。

誠品指出，400萬誠品會員既有權益不變外，申辦凱基誠品聯名卡後，即享有一般消費0.3%基礎回饋，不管是在誠品書店、誠品生活、行旅、電影院、酒窖、誠品線上等指定通路，黑卡與金卡會員分別再享天天加碼4.7%、3.7%凱基現金點回饋；綁定凱基銀行帳戶自動扣繳信用卡費再加碼2%，總計最高可享7%回饋，現金點數自動累積於信用卡帳戶，1點等同現金1元，每月可直接折抵帳單或兌換精選好禮。