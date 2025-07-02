新台幣匯率升值…是台美談判籌碼？經濟部說話了

美國對等關稅緩衝期將屆期，在台美關稅談判期間，新台匯率直直升，外界聯想新台幣匯率升值是否為台美談判籌碼？經濟部政務次長何晉滄2日表示，央行總裁5月5日已說明「絕對沒有」把匯率升值當籌碼。他並說，相信央行也會努力穩定匯價。

經濟部今日舉行協助中小企業因應匯率風險說明記者會。媒體關切台美談判進度，以及新台幣匯率升值是否為台美談判籌碼等問題。

何晉滄說，待美國對等關稅確定後，經濟部較能評估產業影響，有些產業或許受益，有些受影響，匯率也會因此跟著變動，台美之間貿易是順差或逆差等變化，都會影響匯市。

外界關切台美關稅談判進展，何晉滄表示，仍在談判中，日前台美亦已完成第2輪磋商，取得「建設性進展」，現在靜待美國最終對台關稅確定。他提及，除了關切美國稅率外，也要關注台灣競爭國家之稅率。

市場長期看升新台幣匯率，對中小企業產生嚴重衝擊，經濟部如何向央行反映？對此，何晉滄坦言，央行都很清楚中小企業狀況，相信央行也會努力穩定匯價。

經濟部今日特地說明中小企業常用匯率避險工具。第一種是預購遠期外匯，成本較低，這是與銀行約定在未來特定日期以事先約定匯率，進行外幣買賣。第二種是外匯選擇權，就是買保險的概念，支付權利金給銀行，取得在未來特定日期以約定價格交易的權利。第三種是自然避險，鼓勵企業採用「同一幣別收付」，藉由收入與支出使用相同幣別，降低匯兌風險。