新台幣直直升…衝擊中小企業！經濟部呼籲台廠快做「此件事」穩定接單

近期新台幣匯率暴升，衝擊中小企業接單及營運。經濟部2日表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段預計運作3個月，因美國對等關稅稅率即將確定，下半年景氣、匯率情勢難以判斷，呼籲中小企業盡快進行匯率避險，經濟部已請八家股行庫協助，希望在匯率變動中，台廠也能穩定接單。

經濟部2日舉行協助中小企業因應匯率風險說明記者會。經濟部次長何晉滄表示，受新台幣升值衝擊產業主要為金屬製品、塑橡膠、工具機、車輛零組件、機械、電子零組件、紡織、食品、資通訊等，其中電子資通訊、ICT產業上半年接單表現佳，其餘都面臨壓力。

他表示，根據財政部報稅資料統計，以出口為導向的中小企業製造業約有4.6萬家、其中八成是使用美元報價，這將是受到這波新台幣匯率升值影響的主要對象。

他表示，中小企業承擔風險能力較弱，也較不擅長匯率避險，經濟部主動協調八家公股行庫及各家民營銀行，透過各地企業總會、以及貿易署、產發署、產業園區及中小企業服務中心等，全面動員提供中小企業匯率避險工具及融資支援等資源。

中小企業及新創企業署長李冠志表示，將向中小企業加強宣導常用匯率避險工具，包括預購遠期外匯、外匯選擇權、自然避險等三種。公股行庫也會在其網站上設專區，以簡單明瞭方式宣傳給中小企業，此外經濟部也請公股行庫思考能否提供中小企業優惠，並且簡化程序。

何晉滄表示，經濟部已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段運作3個月，主要是美國對等關稅底定後，下半年外在環境變化及景氣波動，匯率情勢很難預判，經濟部密切注意匯率變化外，針對產業及中小企業需求與因應作法，主動與財金部會橫向聯繫協調。他表示，經濟部備足資源，全力協助中小企業管控匯率風險，希望在匯率變動中，台廠都能穩定接單。

在融資支持方面，經濟部表示，為紓緩企業因匯率波動導致的營收減少或資金周轉困難，已提供多項政策融資協助方案，降低個別企業資金壓力。員工數30人以內之中小企業，可申請「中小微企業多元發展專案貸款」，貸款額度最高3,500萬元，享有低利率、最高10成保證及利息補貼；員工逾30人且營收下降15%之中小企業，可申請「振興專案貸款」，貸款額度3,500萬元，同樣享有低利率及最高10成保證。

至於「外銷貸款優惠信用保證方案」，提供中小企業最高1億元融資保證，並享最高9成保證及手續費減免等多項優惠。此外，經濟部亦與輸出入銀行合作，透過「強化貿易金融貸款方案」、「加強輸出保險準備計畫」，提供出口貸款及輸出保險優惠，進一步協助中小企業降低出口風險、拓展海外市場。