快訊

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

台企銀積極扶持中小企業 連6年榮獲亞洲企業社會責任獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀董事長李嘉祥率團隊扶持中小企業永續經營，榮獲亞洲企業社會責任獎。台企銀／提供
台企銀董事長李嘉祥率團隊扶持中小企業永續經營，榮獲亞洲企業社會責任獎。台企銀／提供

台企銀（2834）致力扶持中小企業永續經營，在亞洲企業商會（Enterprise Asia）一年一度舉辦的「2025年亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」，以「共築希望 為中小企業開啟永續經營之路」主題榮獲「社會公益發展獎」獎項。這也是台企銀連續六年蟬聯該獎項，展現台企銀在永續發展及企業社會責任的實踐，受到國際肯定。

台企銀為落實中小企業專業銀行的社會責任，推動多項永續金融商品及服務，秉持融資及輔導的精神，長期扶植中小企業成長茁壯，普惠金融方面，尤其聚焦於小微及新創事業，積極推動多元族群創業貸款，例如「微型創業鳳凰貸款」、「青年創業及啟動金貸款」、「連鎖加盟企業貸款」等，同時配合各地縣市政府開辦相關創業貸款，解決資源分配不均的問題。台企銀亦重視對受災企業的扶助措施，提供「紓困貸款」、「疫後振興貸款」、「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助，及時減緩企業財務壓力，陪伴中小企業度過難關。

為了接軌國際永續趨勢、以實際行動落實2050淨零排放目標，台企銀積極推動綠色轉型及數位創新，建置中小企業淨零減碳輔導平台，提供「綠色融資」、「減碳管道」、「盤查工具」及「淨零知識」等多元資源，並提供「預約專人諮詢企業融資」線上服務及「微企享e貸」線上申貸平台，落實金融服務不中斷。

台企銀做為中小企業專業銀行，已將「永續理念」深植公司治理文化中，並肩負政策性銀行的使命，所以除了積極響應政府政策外，更主動傾聽客戶的需求，以「普惠金融」、「災害救助」、「綠色轉型」及「數位創新」等四大面向，實現「永續共榮」，成為中小企業永續經營發展的重要領航者。

中小企業 創業 台企銀 減碳

延伸閱讀

日媒：盧比歐將訪日韓大馬 首以國務卿身分赴亞洲

遠東 SOGO 榮獲 AREA 三項肯定

HTC舉辦亞洲VTuber選秀節目「V-POP ASIA」 徵選會唱歌的中之人參戰

驚喜！韓國AAA 10週年頒獎典禮在台灣　場地、時間全曝光

相關新聞

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 以29.019元作收

台幣的匯價在今天下午3時過後一度升破29大關來到28.95，但是中央銀行即時進場出手阻升，匯價被拉回29元，終場以29....

因為匯率波動衝擊…經濟部成立小組 助中小企業匯率避險

近期台幣匯率大升，對中小企業營運造成嚴重衝擊，經濟部今天舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，經濟部次長何晉滄表示...

誠品攜手凱基發聯名卡！天天最高7%回饋 首年發卡量拚15萬張

誠品生活（2926）2日攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，誠品指出，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品黑...

新台幣匯率升值…是台美談判籌碼？經濟部說話了

美國對等關稅緩衝期將屆期，在台美關稅談判期間，新台匯率直直升，外界聯想新台幣匯率升值是否為台美談判籌碼？經濟部政務次長何...

新台幣直直升…衝擊中小企業！經濟部呼籲台廠快做「此件事」穩定接單

近期新台幣匯率暴升，衝擊中小企業接單及營運。經濟部2日表示，已成立「協助廠商因應匯率變化任務小組」，第一階段預計運作3個...

兆豐銀攜手凌網科技 搭建多元信託網路致力永續發展

科技業人才需求日益殷切，為強化員工向心力與長期承諾，導入「員工持股信託」制度已成為越來越多企業的智慧選擇。兆豐金（288...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。