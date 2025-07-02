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兆豐銀攜手凌網科技 搭建多元信託網路致力永續發展

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行與凌網科技日前簽署員工持股信託契約，由凌網科技董事長賴洋助(左二)、兆豐銀行副總經理陳建中(右二)、兆豐銀信託處處長侯君儀(右一)與竹科新安分行經理陳安章(左一)合影留念，結合跨產業資源搭建多元信託網路。兆豐銀行／提供
兆豐銀行與凌網科技日前簽署員工持股信託契約，由凌網科技董事長賴洋助(左二)、兆豐銀行副總經理陳建中(右二)、兆豐銀信託處處長侯君儀(右一)與竹科新安分行經理陳安章(左一)合影留念，結合跨產業資源搭建多元信託網路。兆豐銀行／提供

科技業人才需求日益殷切，為強化員工向心力與長期承諾，導入「員工持股信託」制度已成為越來越多企業的智慧選擇。兆豐金（2886）旗下兆豐銀行與上櫃公司凌網（5212）日前簽署員工持股信託契約，持續透過信託共同推動企業永續發展。本次透過信託專業團隊與凌網科技董事會交流剖析員工福利信託與企業永續經營的發展趨勢，並納入凌網科技旗下五家子公司，每月以公自提資金買入母公司凌網科技股票。

凌網科技成立於1998年，以系統整合軟體服務為業，專注於政府專案、金流支付平台、圖書館相關產品等服務建置以及HyRead電子書軟體即服務(SaaS)等領域。2019年推出自有品牌的電子紙閱讀器HyRead Gaze，採用電子墨水技術，模擬紙張效果，本身不發光特性可減少藍光傷害，提升閱讀舒適性且節省紙本使用。

兆豐銀行與凌網科技業務往來密切，繼2015年合作建置「兆豐銀行電子書刊雲圖書館」，提供員工線上借閱電子圖書。由於電子書閱讀器具備文字動態排版與調整大小的特性，適合推廣至安養信託高齡族群使用，包括用於信託人員提供高齡者客戶審閱信託文件時都有相當助益。因此，兆豐銀行信託處以電子書閱讀器特性輔以QR Code點讀技術，提出創新改善紙本文件缺乏閱讀彈性方法，相關發明更於去年取得「簽約服務系統及其方法」發明專利核准，此項技術可應用於提供客戶金融友善服務，後續並與凌網知識公司簽署信託結盟MOU合作推廣安養信託與電子書閱讀器，並於銀行官網信託結盟專區提供信託客戶電子書與閱讀器優惠訊息。

此外，去年8月凌網科技將電子書及閱讀器業務部門分割予子公司凌網知識公司，為配合法規與業務需要，由兆豐銀行協助辦理電子書會員儲值金預收款信託；另依公司資金規劃，委請兆豐銀行擔任凌網科技發行總額新台幣4億元無擔保轉換公司債的受託人，協助辦理相關事宜。

響應金管會持續鼓勵信託業者協助企業規劃員工福利信託，兆豐銀行憑藉深厚的金融服務專業，將透過量身規劃方案協助企業針對自身與集團員工及客戶提供全方位信託服務，續以創新、普惠與永續發展為目標攜手企業共同合作，打造完善的信託服務網路。

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