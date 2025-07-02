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北富銀推出「鷹眼即時通」 帳戶異動即時通知

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
北富銀推出「鷹眼即時通」，帳戶異動即時通知　打造高效阻詐防線。圖／台北富邦銀行提供
北富銀推出「鷹眼即時通」，帳戶異動即時通知　打造高效阻詐防線。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行今日宣布推出「鷹眼即時通」嶄新反詐騙措施，搭配日前推廣的「地籍異動即時通」服務，構築橫跨金融交易及不動產異動的多重防線，透過科技手段主動出擊、快速警示，全面守護客戶資產安全。

北富銀風控長蔡永原表示，金融穩定是社會運作的基石，為落實金融消費者保護、守護客戶免受不法侵害，北富銀持續投入資源與技術，研發創新反詐騙工具，期望透過強化風險預警，打造一個更安全、可信賴的金融環境。

今年截至5月底，北富銀已成功攔阻504件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.2億元，鷹眼即時通是北富銀針對風險較高金融交易所設計的即刻通報機制。

當客戶辦理定存中途解約、提高約定轉帳金額，或進行單筆大額現金匯款與提領等三類交易時，系統會自動透過簡訊與Email同步通知預先指定的聯絡人。若聯絡人發現異常，可即時通知客戶確認，或與北富銀聯繫查證，強化資產防護力。

因應不動產詐騙案件日益增加，北富銀亦與臺北市地政局合作，導入「地籍異動即時通」服務。客戶於房貸簽約時可一併申請，日後若不動產發生買賣、贈與、查封、抵押等12種異動情形，系統將第一時間發送提醒予聯絡人，協助客戶即刻掌握異常，防範偽冒過戶或詐騙設定。

北富銀繼開發「鷹眼模型」、「獵鷹系統」，並集結銀行同業組成「鷹眼聯盟」後，此次再度推出全新反詐騙措施，從帳戶到資產，層層把關、即時警示，展現金融機構在數位時代主動防詐的決心與行動力。

北富銀 台北富邦銀行 詐騙

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