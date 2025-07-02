與高市府簽意向書 凱基人壽宣布將進駐亞資中心高雄專區

凱基人壽今天宣布與高雄市政府簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，並獲核准進駐高雄資產管理專區，對此凱基人壽表示，未來將會投入豐富銀保合作資源，打造一站式的專業高端金融解決方案。

凱基人壽也宣布已與八家銀行洽談完成，陸續上架高資產客戶專屬商品，滿足客戶需求，並共同推動「保費融資」等高資產專屬金融服務，透過壽險與銀行的協同作業，高資產客戶可依其需求靈活調度資金，兼顧保障、投資與流動性管理，實現財務槓桿與風險控管的最佳平衡。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，亞資中心是臺灣金融業對標國際市場的重要發展關鍵，此次進駐高雄資產管理專區，充分展現凱基人壽在地深耕超過60年，擁有豐富銀行保險合作的經驗與實力，讓高資產客戶在臺灣也能享有接軌國際的財富管理服務，以及更多元彈性且具國際視野的財務規劃選擇，協助推升臺灣成為亞洲資金匯聚與壽險資產運用的首選市場。

凱基人壽也表示，除了與合作銀行緊密協作，未來正式進駐專區後，將與時俱進優化客戶服務體驗與流程。