匯率波動成企業首要之痛！童子賢嘆「一則以喜、一則以憂」 陳進財這樣說

台幣匯率近期大幅升值，很多企業承受極大匯損壓力。和碩董事長童子賢今天出席一場論壇表示，台灣出口經濟很暢旺，將加重新台幣升值壓力，外銷廠商應該都很有經驗應對，他比較擔心部分傳統產業面對貨幣升值壓力時，應對起來比較辛苦；穩懋董事長陳進財則以年初迄今新台幣升值高達4元，升值逾12%，若不是高毛利率的企業，將蒙受很大的匯損傷害。

童子賢下午出席玉山安侯科技論壇接受媒體採訪，回答近期業界關注的匯率波動的影響。他說，台灣的經濟很暢旺，尤其是出口經濟很暢旺，可能會加重新台幣升值的壓力，這是國際貿易的基本原理，出超比重越來越高的貨幣，就會成為強勢貨幣。

童子賢說：「台灣面對這樣的情形，一則以喜，一則以憂。」喜的是台灣出口能力提升，台灣從半導體、人工智慧（AI）到高科技，有好幾個產業都受到全世界歡迎，連帶出口很暢旺。台灣既然有這個優勢，就希望維持。

童子賢強調，貨幣只是競爭力的其中一環，到目前為止，台灣的外銷廠商應該都很有經驗，但比較擔心有一些傳統產業面對貨幣升值壓力的時候，會比較辛苦，政府或央行恐怕也要多思考如何幫助這些廠商。

對於美國總統川普提出關稅即將到期；童子賢表示，這也是全世界共同面對的議題，不過他引用數據證明美國全球貿易量，扣服服務和軍品，占其GDP比重不到20%，意思美國未將例如谷歌和亞馬遜提供的雲端服務計算在其進出口貿易量，依此推測美國要用提高關稅解決龐大債務問題，是解決不了問題。

換個角度思考，美國面臨即將到期的債務問題，就宛如住在一棟高級大樓內，要所有的住戶都不要繳管理費，但所有維護工作都要照常進行，根本是政策矛盾。

對於美國面臨債務到期，是否會面臨倒債危機，童子賢笑說：「那是絕不可能的事！原因它的住戶非常有錢，還是可以向住戶借。」

童子賢表示，美國的關稅壓力不只給台灣，也向歐盟、日本與加拿大等國家施壓，只要立足點相對公平的話，「我想我們還是努力去應對」，希望台灣代表團隊的談判能夠非常圓滿、順利和成功。

陳進財則認為美台關稅談判，美國已知道美國要再次偉大，一定要靠台灣才能達成，彼此具互補下，他相信台美在關稅談判將會談出好的結果。

至於關稅和匯率的不確定性，陳進財認為關稅對半導體的影響並不大，除了相信政府會談出好結果外，台灣輸美半導體晶片比重極低，大部分都轉為生產相關科技產品，未來可轉嫁關稅增加的成本。

倒是匯率直接衝擊出口廠商，他舉年初以來，台幣從33元升值到現今的29元，升值幅度逾12%，短期波動對毛利率不高的廠商衝擊相當大。

他並以台積電匯率影響數每升值1%，影響營業利益率約0.4個百分點，再以穩懋每升值1%，影響營業利益率約0.5個百分點為例，強調匯率對半導體廠的廠商，遠比關稅還嚴重。