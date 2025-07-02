永豐金控攜手刑事局及金融同業 共築防詐聯防網絡

面對詐騙手法日益翻新，永豐金（2890）秉持「守護客戶資產安全、強化金融防詐韌性」的核心理念，於日前主辦「永豐金暨同業防詐交流會」，邀集警政署刑事警察局及國內主要金融同業齊聚一堂，聚焦AI科技應用、跨界合作、聯防與最新詐騙趨勢，攜手打造更堅實的金融防詐生態圈，強化金融產業防詐能量。

永豐金控法遵長林淑閔表示，打詐必須仰賴產官媒等跨域合作，單靠個別機構或主管機關的力量，難以全面遏止詐騙犯罪。舉辦這場交流會的初衷就是希望讓防詐的實戰經驗、AI應用與防詐技巧，能在金融同業之間相互交流、分享、學習及觀摩，甚至互相補足及強化。也希望透過這次的交流，建立金融同業共打的文化，此次由永豐金控率先拋磚引玉，相信未來會有更多金融同業接棒，透過資源共享與預警資訊串聯，攜手打造更有韌性的金控防詐體系，共同守護客戶的資產。

本次交流會邀請刑事警察局詐欺犯罪防制中心莊明雄秘書與會，並由玉山銀行、中國信託銀行與永豐銀行報告分享AI應用、數據分析、聯防平台、金流履歷等實務經驗。現場更集結兆豐銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、台新銀行、新光銀行、滙豐銀行、星展銀行、渣打銀行等多家金融同業高階主管與防詐專責人員共同參與交流。現場討論熱烈，展現金融同業攜手防詐的高度共識。

本次活動以「Smart Defense, Secure Future」為主軸，強調智慧防禦、共創安全未來，展現永豐金控推動公私協力聯防、守護金融信任的決心。未來，永豐將持續扮演防詐推動者的角色，積極導入創新科技、強化預警通報、深化跨界與同業聯防，攜手打造更安全、更智慧的金融環境，守護客戶資產安全與金融市場信任。