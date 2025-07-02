凱基銀行攜手誠品推「凱基誠品聯名卡」六大生活場域天天最高7%回饋

凱基金（2883）旗下凱基銀行重視客戶多元消費需求，看準國人在生活體驗相關消費的成長趨勢，攜手誠品共同擴大虛實融合全通路文化生活生態圈，2日宣布推出首張複合式文化場域聯名卡「凱基誠品聯名卡」，提供卡友享誠品生活、行旅、書店、酒窖、線上商城及電影院等六大生活場域天天最高7%回饋。誠品會員使用「凱基誠品聯名卡」消費還可再享誠品會員點數累積，不僅滿足卡友在生活消費、住宿旅遊、文化創意、美食饗宴等品味人生的需求，亦提供400萬誠品會員權益的加值回饋。

凱基銀行表示，根據Visa調查發現，國人有高達50%的消費行為正轉化為對品味生活的實踐，其中包含品味購物、旅行及美食饗宴，顯現國人對於生活體驗和人文品味有高度的需求。而誠品致力打造複合式文化場域，提供以文化創意為底蘊的空間、商品和服務，為顧客創造美好生活體驗，此次推出「凱基誠品聯名卡」不僅滿足客戶需求，也聚焦誠品廣大會員的期待。

「凱基誠品聯名卡」在消費上提供卡友國內外一般消費享0.3%回饋無上限，透過綁定凱基帳戶自動扣繳信用卡費再加碼2%回饋。而誠品黑卡會員於誠品六大生活場域使用「凱基誠品聯名卡」消費可再加碼享4.7%現金點回饋，合計最高7%；金卡會員可享3.7%現金點回饋，合計最高6%，點數自動累積於信用卡帳戶，現金點1點就等於現金1元，可直接折抵帳單或兌換商品。黑卡會員若年度消費滿40萬元，還可再獲加碼回饋5,000元誠品電子券。

「凱基誠品聯名卡」在卡面設計上特別以誠品品牌專書《誠品時光》作為延伸，推出「時光紅」與「誠品綠」兩款卡面設計，傳遞生活及人文美學，讓信用卡不只是支付工具，也是展現品味的風格配件。凱基銀行歡慶「凱基誠品聯名卡」上市，新戶申辦30天內一般消費刷滿新臺幣6,000元並達成指定任務，即可獲得限定限量的高質感前開式24吋行李箱或1,000元刷卡金；另外，核卡後一年內累積一般消費滿額，且為誠品黑卡會員者，另再享年度消費專屬滿額禮5,000元的誠品電子券。