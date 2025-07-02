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台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 以29.019元作收
台幣的匯價在今天下午3時過後一度升破29大關來到28.95，但是中央銀行即時進場出手阻升，匯價被拉回29元，終場以29.019作收，升值1.66角，盤中震盪幅度達2.6角。
由於台幣的匯價在下午2時過後升值的幅度放大，更甚於上午，因此央行在下午3時之後的進場阻升力道也加大，甚至比起以前的3點半，今天提前在3時點就出手，這也使得下午的匯市成交量罕見的比上午來得更高。
台北外匯經紀公司上午的成交量5.78億美元，但是今日的全日成交量則為12.71億美元，比起上午多出將近7億美元，央行要守住29大關的企圖心由此可見。
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