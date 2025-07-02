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臺灣企銀新金融服務獲准 試辦ATM跨行身分驗證服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀參推出「 ATM跨行身分驗證」服務，提升申請及重設網路銀行便利性。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀參推出「 ATM跨行身分驗證」服務，提升申請及重設網路銀行便利性。圖/臺灣企銀提供

臺企銀（2834）創新金融服務獲准試辦，聯手中國信託銀行、財金公司推出「ATM跨行身分驗證服務」，臺灣企銀客戶即日起，只須透過中信銀行ATM，並於臺灣企銀行動銀行APP進行身分驗證後，即可完成申請網路銀行或重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，提升便利性。

過去民眾欲申請網路銀行或忘記網路銀行密碼，須備妥讀卡機及晶片金融卡於網路銀行線上申請專區申請，或是專程至銀行臨櫃辦理，現在客戶只要持臺灣企銀晶片金融卡，於中信銀行分行或7-ELEVEN中由中信銀行設置的ATM操作，簡單三步驟就能輕鬆完成辦理，省下繁瑣步驟。

臺灣企銀說明，首先至中信銀行ATM插入臺灣企銀晶片金融卡，選擇「功能設定」項下「申請/重設網路銀行」並依ATM指示完成驗證後，列印紙本QR Code交易明細表。

接著下載並開啟臺灣企銀行動銀行APP，於登入頁面選擇「申請網銀/忘記使用者名稱、密碼」並掃描QR Code後進入申請頁面。

最後在臺灣企銀申請頁面驗證完畢後，即可進行申請網路銀行及重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，解決客戶無讀卡機或無法親臨分行辦理的痛點。

ATM 中信銀行 晶片 臺灣企銀

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