臺灣企銀新金融服務獲准 試辦ATM跨行身分驗證服務
臺企銀（2834）創新金融服務獲准試辦，聯手中國信託銀行、財金公司推出「ATM跨行身分驗證服務」，臺灣企銀客戶即日起，只須透過中信銀行ATM，並於臺灣企銀行動銀行APP進行身分驗證後，即可完成申請網路銀行或重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，提升便利性。
過去民眾欲申請網路銀行或忘記網路銀行密碼，須備妥讀卡機及晶片金融卡於網路銀行線上申請專區申請，或是專程至銀行臨櫃辦理，現在客戶只要持臺灣企銀晶片金融卡，於中信銀行分行或7-ELEVEN中由中信銀行設置的ATM操作，簡單三步驟就能輕鬆完成辦理，省下繁瑣步驟。
臺灣企銀說明，首先至中信銀行ATM插入臺灣企銀晶片金融卡，選擇「功能設定」項下「申請/重設網路銀行」並依ATM指示完成驗證後，列印紙本QR Code交易明細表。
接著下載並開啟臺灣企銀行動銀行APP，於登入頁面選擇「申請網銀/忘記使用者名稱、密碼」並掃描QR Code後進入申請頁面。
最後在臺灣企銀申請頁面驗證完畢後，即可進行申請網路銀行及重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，解決客戶無讀卡機或無法親臨分行辦理的痛點。
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