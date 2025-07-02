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影／新台幣面臨升值壓力 童子賢呼籲政府與央行應有所因應

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
Yole Group集團副總裁黃茂原（右起）、光寶科技總經理邱森彬、必須和碩董事長童子賢、國科會主委吳誠文、KPMG安侯建業主席陳俊光，DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇、安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫、商業周刊總主筆呂國禎，一同出席「玉山安侯論壇 全球半導體產業鏈剖析論壇」。記者林俊良／攝影
Yole Group集團副總裁黃茂原（右起）、光寶科技總經理邱森彬、必須和碩董事長童子賢、國科會主委吳誠文、KPMG安侯建業主席陳俊光，DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇、安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫、商業周刊總主筆呂國禎，一同出席「玉山安侯論壇 全球半導體產業鏈剖析論壇」。記者林俊良／攝影

台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今天出席「玉山安侯論壇 全球半導體產業鏈剖析論壇」活動，會前受訪表示，台灣出口表現強勁，導致新台幣近期面臨升值壓力，對部分傳統產業造成挑戰，呼籲政府與中央銀行應在政策面有所因應。童子賢強調台灣若要維持半導體、AI與電動車三大產業的全球競爭力，必須在「人才、法規、能源」三方面持續精進，為下一個十年奠定基礎。

針對川普陣營傳出擬對日本課徵30%至35%關稅，若未來台灣也列入其中，是否形成「匯率加關稅」的雙重壓力？童子賢回應，美國雖是全球重要市場，但台灣不應將出口重壓於單一市場，歐盟、日本、東南亞等其他市場同樣值得深耕。美國關稅壓力並非台灣獨有，而是針對多個經濟體全面施加，呼籲台灣應強化談判實力，爭取公平競爭條件。

論壇開場致詞童子賢指出，半導體產業已成為台灣近十年經濟成長的關鍵驅動力，未來則將由AI與電動車接棒。台灣從先進晶圓製造到關鍵封裝測試環節，需持續鞏固競爭優勢，台灣產業若要繼續壯大，必須在三個基礎條件上不斷投入，包括「人才」、「法規」、「能源」三方面，更應加速推動低碳高效的供應系統，確保科技產業穩定運作。唯有在這三大條件上同步精進，台灣產業升級之路才能順利持續前行。

台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今日出席「玉山安侯論壇 全球半導體產業鏈剖析論壇」活動會前受訪，強調台灣若要維持半導體、AI與電動車三大產業的全球競爭力，必須在「人才、法規、能源」三方面持續精進，為下一個十年奠定基礎。記者林俊良／攝影
台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今日出席「玉山安侯論壇 全球半導體產業鏈剖析論壇」活動會前受訪，強調台灣若要維持半導體、AI與電動車三大產業的全球競爭力，必須在「人才、法規、能源」三方面持續精進，為下一個十年奠定基礎。記者林俊良／攝影

半導體 壓力 新台幣 童子賢 關稅

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