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外資匯入款湧進！新台幣下午盤再閃見「28」字頭
今日外資買超70.7億元，合計連2個交易日買超逾550億元；台北外匯市場，下午盤湧進外資匯入款，新台幣價在3點報告一舉升破29元，閃見「28」字開頭匯價。
台股今開低走高，終場台股翻紅收高24.02點，以22,577.74點收盤。新台幣匯價在下午盤，升幅擴大，升值逾2角，最高匯價來到28.95元。
下午3點30分新台幣成交價為29.009元，央行進場調節縮小升幅。
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