因為匯率波動衝擊…經濟部成立小組 助中小企業匯率避險

近期台幣匯率大升，對中小企業營運造成嚴重衝擊，經濟部今天舉行「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，經濟部次長何晉滄表示，中小企業是台灣產業發展的主體，希望提供穩定經營環境，政府會在資金面、輔導面給予協助，而關稅大限將屆，也希望透過特別預算的挹注，讓產業更安心、就業更穩定。

今年第二季台幣匯率升值3.28元，幅度高達10.97%，也是史上最大的單季升幅。何晉滄表示，對於匯率波動政府相當關切，央行也會努力穩定匯率，因此協調公股行庫提供避險的工具、商品，營運資金需求也有相關融資協處措施，並會製作短影音與線上課程，讓中小企業簡單快速的運用。

中企署署長李冠志表示，針對外匯波動，經濟部已經成立協助產業因應變化的任務小組，要讓中小企業對於政府的各種因應措施「看得懂、問得到、用得上」，而小組成立的第一階段為期個月，主要組成人員來自於中企署、產發署、貿易署等經濟部單位。

李冠志表示，在金融支持方面，政府提供中小微企業多元發展專案貸款，針對員工數30人以下中小企業提供最高3500萬元、利率2.22%，期限最長6年的貸款；並有外銷貸款優惠信用保證方案，針對中小企業信用保證基金信用保證對象之中小企業，提供同一企業保證融資額度最高1億元。

除了金融支持外，經濟部也將強化中小企業應對匯率風險，李冠志表示，在市場分散方面，會協助我國中小企業拓展多元市場，降低對單一市場的依賴，並會協助訂單媒合，鼓勵中大型企業優先採購本國中小企業產品服務，協助中小企業取得海外訂單，也會加速升級轉型，協助企業導入數位管理與自動化系統，加速生產並提升營運效率，間接減輕匯率波動帶來的財務壓力。

對於下半年匯率情勢，何晉滄表示，會受到外在環境變化影響，美國仍在與主要貿易國家進行關稅談判，景氣與匯率波動仍很難預估，但出口為主的相關行業應該提早做好避險規劃。

而關稅大限即將屆滿，何晉滄表示，台灣仍在與美國談判中，第二輪實體磋商取得建設性的進展，還是要靜待美國方面的結果，但強調匯率不會是關稅談判的籌碼，請大家放心。

何晉滄表示，還是要關切競爭國家的關稅比較，這會影響對台灣產業的衝擊，因此在關稅內容底定之後，還是要儘速針對產業進行評估，也希望立院趕快通過條例，編列特別預算進行產業輔導工作。