凱基銀行與誠品合作發行聯名卡 打出天天7%的回饋

凱基銀行今日宣布推出首張複合式文化場域聯名卡「凱基誠品聯名卡」，提供卡友享誠品生活、行旅、書店、酒窖、線上商城及電影院等六大生活場域天天最高7%回饋。誠品會員使用「凱基誠品聯名卡」消費還可再享誠品會員點數累積，滿足卡友在生活消費、住宿旅遊、文化創意、美食饗宴等品味人生的需求，亦並供400萬誠品會員權益的加值回饋。

為了發這張聯名卡，凱基團隊更閱讀完誠品的品牌專書「誠品時光」，並且對書中內容和誠品方面研商如何發行能體現誠品精神的聯名卡。

凱基金控暨銀行董事長楊文鈞指出，台灣信用卡由於科技的發展，會改變整個信用卡的生態，不再受限於皮夾的空間，他呼應誠品董事長吳旻潔的看法，信用卡就是要在特殊場景，有最好的服務和價值，重點不在於這張卡被通用，而是讓這張卡成為在誠品消費的必需，亦即「在乎你的在乎」，凱基也將扮演對這張聯名卡「賦能」的角色。

誠品董事長吳旻潔指出，誠品上半年營運超過24%，將近25%，尤其在新店有將近90萬的人流，相信一年可破千萬人流。台中總店，以及台南的旗艦都表現非常好，而新店、南西更分居營收的前二名，而會員對誠品的好感度也都占營收60%以上；她也表示，誠品作為豐富內容場域的創造者及支付工具的提供者，希望這次和凱基銀行合發聯名卡，雙方結合能創造更多的商機。

在記者會結束前，吳旻潔特別再次登場分享卡別的由來，原來，她的父親誠品創辦人吳清友在離開時正在簽這本書，因此對她而言有特別的意義，等於這本書作為卡面；她也表示，認識楊文鈞十幾年，終於共同做成這件事，父親一定很高興。

凱基銀行先前發行雙幣哩程卡不用年費18元換一哩，虛擬貨幣信用卡也在幣圈引起大迴響，發行誠品聯名卡則為新的代表作。根據Visa調查發現，國人有高達50%的消費行為正轉化為對品味生活的實踐，其中包含品味購物、旅行及美食饗宴，顯現國人對於生活體驗和人文品味有高度的需求，而誠品致力打造複合式文化場域，也吸引凱基與其合作發聯名卡。

凱基銀行消費金融處副總經理張焜泰指出，誠品已很久沒發聯名卡，凱基此次發聯名卡強調要彰顯誠品精神。「凱基誠品聯名卡」在卡面設計上也以誠品品牌專書《誠品時光》作為延伸，推出「時光紅」與「誠品綠」兩款卡面設計，傳遞生活及人文美學，讓信用卡不只是支付工具，也是展現品味的風格配件。「凱基誠品聯名卡」新戶申辦30天內一般消費刷滿新臺幣6,000元並達成指定任務，即可獲得限定限量的高質感前開式24吋行李箱或1,000元刷卡金；另外，核卡後一年內累積一般消費滿額，且為誠品黑卡會員者，另再享年度消費專屬滿額禮5,000元的誠品電子券。

「凱基誠品聯名卡」在消費上提供卡友國內外一般消費享0.3%回饋無上限，透過綁定凱基帳戶自動扣繳信用卡費再加碼2%回饋。而誠品黑卡會員於誠品六大生活場域使用「凱基誠品聯名卡」消費可再加碼享4.7%現金點回饋，合計最高7%；金卡會員可享3.7%現金點回饋，合計最高6%，點數自動累積於信用卡帳戶，現金點1點就等於現金1元，可直接折抵帳單或兌換商品。黑卡會員若年度消費滿40萬元，還可再獲加碼回饋5,000元誠品電子券，並打出天天7%回饋。