富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

富邦證券秉持「公平待客」與「友善服務」的核心原則，今年積極推動失智友善服務。富邦證券與臺北市大安區健康服務中心合作，除台北市9家分公司正式加入失智友善組織，全台營業據點1,551位同仁亦已完成失智友善訓練。

此外，富邦證券於6月9日特別邀請台北市立聯合醫院仁愛院區神經科兼任主治醫師陳柏安授課，提升同仁對失智者的理解與應對能力，強化第一線服務品質。

富邦證券秉持企業社會責任，規劃全台分公司自今年起陸續加入失智友善組織，打造「環境友善」、「溝通友善」及「服務友善」的金融服務體驗。

完成訓練的同仁將具備辨識失智徵兆的能力，能在第一線協助失智個案連結衛生及警政單位等專業機構，提供更全面且溫暖的關懷與服務。