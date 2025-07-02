快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券推動失智友善服務，台北市9家分公司已加入失智友善組織，且規劃全台分公司陸續加入。富邦證券／提供
富邦證券推動失智友善服務，台北市9家分公司已加入失智友善組織，且規劃全台分公司陸續加入。富邦證券／提供

富邦證券秉持「公平待客」與「友善服務」的核心原則，今年積極推動失智友善服務。富邦證券與臺北市大安區健康服務中心合作，除台北市9家分公司正式加入失智友善組織，全台營業據點1,551位同仁亦已完成失智友善訓練。

此外，富邦證券於6月9日特別邀請台北市立聯合醫院仁愛院區神經科兼任主治醫師陳柏安授課，提升同仁對失智者的理解與應對能力，強化第一線服務品質。

富邦證券秉持企業社會責任，規劃全台分公司自今年起陸續加入失智友善組織，打造「環境友善」、「溝通友善」及「服務友善」的金融服務體驗。

完成訓練的同仁將具備辨識失智徵兆的能力，能在第一線協助失智個案連結衛生及警政單位等專業機構，提供更全面且溫暖的關懷與服務。

失智 富邦 醫師

延伸閱讀

富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

40赫茲聲光治失智？專家解析研究提醒謹慎看待

推估未來20年失智增42萬人 專家籲應制定失智專法因應

相關新聞

最強亞幣！央行阻升力道放緩 台幣午盤暫收29.075升值1.1角

新台幣今日午盤暫收29.075，升值1.1角。台北外匯經紀公司統計，上午成交量5.78億美元，明顯較昨日「腰斬」，據了解...

台幣開盤後最高升至29.12 今日再度上演29元保衛戰

新台幣兌美元匯率今日以29.17元，升1.5分開出，但開盤後不久隨即回貶到29.21，站回29.2大關，但是之後又繼續升...

凱基銀行與誠品合作發行聯名卡 打出天天7%的回饋

凱基銀行今日宣布推出首張複合式文化場域聯名卡「凱基誠品聯名卡」，提供卡友享誠品生活、行旅、書店、酒窖、線上商城及電影院等...

做對這一步購屋貸款多30%？ 專家教你解鎖限貸緊箍咒

受到第七波信用管制影響，去年9月20日後交屋的購屋人恐面臨貸款成數減少、交屋困難的窘境，多數建商會提前洽談數家銀行爭取貸...

新光越南攜手越南 PVI 保險 推動數位保險成長

新光人壽子公司越南新光責任有限公司與越南國家石油保險公司（PVI）7月1日正式舉行合作啟動暨強制汽車責任險（CTPL）數...

新台幣發行準備 第2季黃金占比恐再創新高　

美元作為國際儲備貨幣的地位再度引發關注，而台灣新台幣發行準備的結構也出現顯著變化。進入第二季後，國際金價進一步衝高至每盎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。