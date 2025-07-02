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主要債券及平衡型基金：平衡型與新興市場當地債表現領先

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內核備主要平衡型、債券型基金表現。(資料來源：理柏資訊)
國內核備主要平衡型、債券型基金表現。(資料來源：理柏資訊)

2025年6月除歐洲債券型基金有歐元升值的匯兌收益貢獻，平衡型與新興市場當地債亦表現領先。

美國經濟數據雖然略顯疲態，但仍強韌；通膨數據普遍有小幅上升，但幅度比預期為輕，再加上聯準會官員陸續有偏鴿派談話，強化市場對降息的期待，此為債券市場樂見的投資氛圍。只是卡在大而美法案可能造成美國財政赤字惡化的壓力，對於美國長天期債券的威脅仍存。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓(Todd Brighton)表示，目前股市、債市及利率風險平衡，聯準會貨幣政策還有不確定性，不過經濟至少可避免衰退且企業仍有能力創造獲利成長。儘管關稅造成的影響還待觀察，但各產業中的領導者將最有能力能因應關稅變化作調整。作為收益型投資人，往往需要逆向投資的思維，評估企業長期價值並在等待中找尋投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，放眼全球，多有央行因通膨降至目標而持續降息、財政政策嚴謹且公債殖利率高於美國的機會眾多。不論亞洲、歐洲、拉丁美洲甚至非洲等國當地公債伴隨的貨幣部位，多可望受惠美元貶值趨勢，而有匯兌收益空間可以期待。

債券 美國經濟

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