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台新證券三大觀點分析債券 建議把握「股債雙引擎」黃金布局期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

在全球政經局勢動盪、股市高檔震盪之際，穩健投資策略成為市場關注焦點。台新證券指出，隨美聯準會（Fed）預計下半年啟動降息，且海外債券殖利率維持高檔，現階段正是重新審視投資組合，調整債券比重的良機。

債券具備「穩定收益、抗震保本」特性，是分散風險、穩定資產配置的關鍵工具。台新證券從三大層面分析債券投資觀點，首先，貨幣政策方面，Fed對通膨與景氣前景持續觀望。

雖然通膨壓力暫時緩和，Fed主席鮑爾強調，政策調整仍需更多數據佐證，短期內不急於調整利率。但根據最新會議公布點陣圖，今年仍有兩次降息可能，市場普遍預期最快將於9月及12月各降一碼。

其次，經濟基本面傳遞出不同訊號。5月非農就業數據優於預期，但美國零售銷售下滑幅度超預期，顯示消費力道轉弱。物價壓力與未來經濟前景不明，許多家庭因此減少非必要支出。

Fed在最新經濟預測中，下調未來兩年經濟成長率，並上修失業率，進一步突顯降息壓力。

第三，地緣政治風險升高推動避險需求。烏俄及中東情勢緊張，市場避險情緒明顯升高，資金流向黃金、債券與美元。債券具備固定收益、到期還本等優勢，自然成為資產配置中的避震工具。

台新證券建議，投資人可採「股債雙引擎」配置策略，如常見的60/40組合，即配置60%股票、40%債券，在追求資本成長的同時，有效分散市場波動風險。此策略雖可能在短期內犧牲部分漲幅，但可換取更穩定的現金流，不易在市場下跌時陷入恐慌。

此外，目前海外債券殖利率仍處於歷史相對高檔，對投資人而言為難得的布局契機。提前建立債券抗震基礎，有助提升整體資產報酬，亦可為未來潛在的降息循環預作準備。

台新證券推出線上海外債券平台，提供逾百檔精選債券，支援24小時線上委託，單筆最低僅需1,000美元，協助投資人靈活配置資產。海外債券平台同時整合即時報價、公司基本面分析及配息試算等功能，協助投資人精準掌握資訊，做出有利的投資決策。

債券 降息

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