快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

元大銀推跨機構數位服務 整合 ATM 與 App 簡化常用金融作業

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為因應數位金融服務日益普及，元大銀行推出全新跨機構整合服務，透過中信銀行旗下遍布全台的ATM設備，結合自家行動銀行App，提供用戶申辦網路銀行、重設帳號密碼與無卡提款申請等三項常用功能，過程全程線上操作，免讀卡機、免臨櫃，大幅降低民眾辦理門檻。

新服務主要依賴財金資訊公司之跨行平台技術，用戶只需持元大晶片金融卡前往全台超過7,600台的中信ATM（含便利商店據點），依指示操作後可取得專屬QR Code，接著於元大行動銀行App掃描，即可完成相關申請。整體流程設計簡潔直覺，對無法在銀行營業時間內辦理業務的上班族來說，更具彈性與即時性。

目前整合服務支援的ATM據點不僅涵蓋中信銀行分行，也遍及7-ELEVEN等常見通路，有效提升使用便利性。元大銀行表示，此舉旨在推動金融服務的場景延伸，讓客戶能更彈性地完成重要帳務操作，無須受限於臨櫃時間與地點。

此外，元大銀行同步推出「數位理財家 Chill 一夏」活動，自即日起至2025年9月30日止，凡於指定數位通路（如ATM、個人網銀、e櫃檯）完成相關申請，即可參與抽獎，獎項包括空氣清淨機、氣泡水機、行李箱等夏日實用好禮。

面對數位金融環境快速演進，元大銀行表示將持續強化App與第三方金融設備的串聯，提升數位服務的可近性與安全性，讓用戶在日常生活中享有更順暢的金融體驗。

ATM 中信銀行 元大

延伸閱讀

元大銀行零距開通 攜手同業創新整合 服務隨行免臨櫃

ATM新制…領錢不露臉會叫！網狂酸「防詐？還不如重判」

1台幣換5日圓這輩子首見！阿格力笑：「拉麵小碗變大碗、兩房變三房」

新光保全助永豐銀行導入AI人臉辨識門禁 強化ATM防詐安全

相關新聞

最強亞幣！央行阻升力道放緩 台幣午盤暫收29.075升值1.1角

新台幣今日午盤暫收29.075，升值1.1角。台北外匯經紀公司統計，上午成交量5.78億美元，明顯較昨日「腰斬」，據了解...

台幣開盤後最高升至29.12 今日再度上演29元保衛戰

新台幣兌美元匯率今日以29.17元，升1.5分開出，但開盤後不久隨即回貶到29.21，站回29.2大關，但是之後又繼續升...

做對這一步購屋貸款多30%？ 專家教你解鎖限貸緊箍咒

受到第七波信用管制影響，去年9月20日後交屋的購屋人恐面臨貸款成數減少、交屋困難的窘境，多數建商會提前洽談數家銀行爭取貸...

新光越南攜手越南 PVI 保險 推動數位保險成長

新光人壽子公司越南新光責任有限公司與越南國家石油保險公司（PVI）7月1日正式舉行合作啟動暨強制汽車責任險（CTPL）數...

新台幣發行準備 第2季黃金占比恐再創新高　

美元作為國際儲備貨幣的地位再度引發關注，而台灣新台幣發行準備的結構也出現顯著變化。進入第二季後，國際金價進一步衝高至每盎...

台新銀薪轉權益大升級 優存上限提高至300萬元

為提升客戶資金管理的靈活與穩定性，台新銀行宣布，即日起調升薪資轉帳戶的優惠利率存款上限，由原本的新台幣100萬元提高至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。