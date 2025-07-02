元大銀推跨機構數位服務 整合 ATM 與 App 簡化常用金融作業

為因應數位金融服務日益普及，元大銀行推出全新跨機構整合服務，透過中信銀行旗下遍布全台的ATM設備，結合自家行動銀行App，提供用戶申辦網路銀行、重設帳號密碼與無卡提款申請等三項常用功能，過程全程線上操作，免讀卡機、免臨櫃，大幅降低民眾辦理門檻。

新服務主要依賴財金資訊公司之跨行平台技術，用戶只需持元大晶片金融卡前往全台超過7,600台的中信ATM（含便利商店據點），依指示操作後可取得專屬QR Code，接著於元大行動銀行App掃描，即可完成相關申請。整體流程設計簡潔直覺，對無法在銀行營業時間內辦理業務的上班族來說，更具彈性與即時性。

目前整合服務支援的ATM據點不僅涵蓋中信銀行分行，也遍及7-ELEVEN等常見通路，有效提升使用便利性。元大銀行表示，此舉旨在推動金融服務的場景延伸，讓客戶能更彈性地完成重要帳務操作，無須受限於臨櫃時間與地點。

此外，元大銀行同步推出「數位理財家 Chill 一夏」活動，自即日起至2025年9月30日止，凡於指定數位通路（如ATM、個人網銀、e櫃檯）完成相關申請，即可參與抽獎，獎項包括空氣清淨機、氣泡水機、行李箱等夏日實用好禮。

面對數位金融環境快速演進，元大銀行表示將持續強化App與第三方金融設備的串聯，提升數位服務的可近性與安全性，讓用戶在日常生活中享有更順暢的金融體驗。