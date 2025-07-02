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新光越南攜手越南 PVI 保險 推動數位保險成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／越南即時報導
越南新光責任有限公司與越南國家石油保險公司（PVI）7月1日正式舉行合作啟動暨強制汽車責任險（CTPL）數位平台的開幕典禮，標誌著雙方策略合作的開始。新光人壽董事長魏寶生（左4）、AIFT執行長葉沛賢（右4）出席活動。AIFT／提供
越南新光責任有限公司與越南國家石油保險公司（PVI）7月1日正式舉行合作啟動暨強制汽車責任險（CTPL）數位平台的開幕典禮，標誌著雙方策略合作的開始。新光人壽董事長魏寶生（左4）、AIFT執行長葉沛賢（右4）出席活動。AIFT／提供

新光人壽子公司越南新光責任有限公司與越南國家石油保險公司（PVI）7月1日正式舉行合作啟動暨強制汽車責任險（CTPL）數位平台的開幕典禮，標誌著雙方策略合作的開始。

這場盛大的開幕典禮匯聚了保險產業的關係人，與會者包括越南保險監理機關總幹事、新光人壽董事長魏寶生、PVI保險公司、日本第一生命、AIFT，以及多位來自策略合作夥伴、政府機關及媒體的貴賓，共同見證這項對越南保險業未來具有指標意義的重要合作。

在開幕致詞中，新光人壽董事長魏寶生表示：「這次合作對我們在越南而言是一個重要的里程碑。AIFT的IXT核心數位保險平台讓我們得以快速數位轉型，與PVI的合作，則讓我們能夠提供在地化、以客戶為中心的保險解決方案。」

對PVI而言，這次合作不僅引進了全球最佳實務與先進的科技架構，更能支持其透過多元通路實現持續數位擴張的目標。對越南新光而言，PVI則提供了寶貴的市場洞察、科技協作能力與法規專業。

PVI保險董事長Duong Thanh Francois於貴賓致詞中指出：「這次合作是科技與傳統的強強聯手，我們期望能夠共同提升產業標準，為越南消費者帶來更大的價值。」

AIFT執行長葉沛賢（Michelle Ip）則強調更宏觀的願景：「這次在越南成功上線僅是起點。憑藉我們在越南市場多年的經驗，AIFT深刻理解當地的獨特挑戰與機會。隨著新光在東南亞持續擴展版圖，AIFT也將攜手成長，提供具擴展性的科技解決方案，並透過在地合作實現永續發展。」

本次合作結合了越南新光的國際保險專業與PVI在地市場領導地位。合作的核心是IXT創新保險科技平台，能快速、靈活地開發產品，同時確保符合法規並提供消費者更優質的數位體驗。

此外，AIFT與越南新光亦與中華電信越南公司合作，提供數據中心與雲端基礎建設服務。中華電信擁有超過17年越南IDC經驗，此三方合作可為金融、零售與服務產業客戶提供企業級雲端解決方案、資安服務與顧問諮詢，展現台越之間在數位保險創新上的跨境協同效應。

這場開幕典禮不僅是一份合約簽署或數位產品上線的儀式，更象徵著越南保險業迎來一個由保險公司、保險代理人與科技服務商共同推動的新時代，合作與創新的新篇章。

保險 董事長 越南

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