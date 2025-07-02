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彭金隆：台灣發展亞洲資產管理中心有產業等5大優勢

中央社／ 台北2日電

台灣拚成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆今天表示，雖有挑戰，但台灣發展亞洲資產管理中心具備5大優勢，包括具競爭力的產業優勢、充沛的民間財富、快速上升的投資動能、持續成長的資本市場與優質人才。

彭金隆今天出席「台灣金融新紀元：亞洲資產管理中心政策與菁英養成」論壇。

彭金隆指出，接任主委一職時，希望建立安全與發展並重的新金融市場，這好比開車時希望順利前進，但過程中也必須確保安全，因為「沒安全就沒發展空間」。金管會今年新成立金融市場發展及創新處，盼以不同思維面對金融市場的挑戰。

彭金隆指出，持續鬆綁法令促進金融產業發展，包括設置常態性金融監理政策溝通平台，加強溝通也快速對外回應，截至今年4月底，已有32項建議有具體成果。

去年宣布高雄資產管理專區（高雄專區）規劃時，彭金隆說，外界可能有不少聲音質疑「台灣有機會嗎？」但下問號前應該先打逗號，畢竟20年前的環境跟現在已經不同，台灣雖然有稅負、語言環境、外匯管理與地緣政治的挑戰，但也具備多項優勢。

彭金隆指出，台灣發展亞洲資產管理中心具備5大優勢。第1，台灣有具競爭力的產業優勢，半導體產業市值占比高於美國、韓國與日本；第2，台灣有充沛的民間財富，台灣去年超額儲蓄達新台幣3.95兆元，有大量閒置資金；第3，快速上升的投資動能；第4，持續成長的市場發展遠景；第5為優質專業人才。

至於亞洲資產管理中心亮點，彭金隆分享，金管會也開放私人銀行業務，截至6月底已增加5銀行辦理，總家數達17家。另外，也推出台灣創新版2.0，並創建台版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）帳戶，第一階段7月上線完成。

儲蓄 金管會

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