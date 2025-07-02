川普關稅施壓+降息預期升溫 新台幣午盤再升1.1角

美元指數96.7附近，維持近三年半最低水平。川普考慮提早宣布下任聯準會主席人選，降低鮑爾影響力；而Fed主席鮑爾表示，央行將評估更多數據，但並未排除7月份降息的可能性，均不利美元指數反彈。台北外匯經紀公司午盤台幣匯價以29.075元暫收，升值1.1角，成交量為5.78億美元。

美國總統川普於本周二（7月1日）強調，將不會延後7月9日的關稅實施期限，並重申不排除中止與多國的貿易談判，引發市場對美國對外貿易政策轉趨強硬的疑慮。美元指數走弱，帶動亞幣短線反彈。

川普在空軍一號上接受記者提問時指出，他無意延長先前宣布的90天關稅暫緩期，並直言將對多國直接加徵關稅，還點名日本，批評東京不開放美國大米進口，並指責日方在汽車貿易方面讓美方處於不利位置。他表示，將要求日本支付30%、甚至更高比例的關稅，藉以彌補美國對日的龐大貿易逆差。 與此同時，川普也表態對印度的貿易協議持正面看法，認為未來一周內有可能達成協議。

市場反應顯示，投資人對美國貿易政策不確定性升高感到憂慮，進一步壓抑美元需求，美元指數應聲下跌。相對而言，亞洲主要貨幣如日圓、韓元與新台幣出現小幅升值，反映資金尋求短線避險與套利空間。