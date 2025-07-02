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最強亞幣！央行阻升力道放緩 台幣午盤暫收29.075升值1.1角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣今日持續走升，午盤暫收29.075，升值1.1角。 央行阻升力道放緩，使成交量腰斬。圖/本報系資料照片
新台幣今日持續走升，午盤暫收29.075，升值1.1角。 央行阻升力道放緩，使成交量腰斬。圖/本報系資料照片

新台幣今日午盤暫收29.075，升值1.1角。台北外匯經紀公司統計，上午成交量5.78億美元，明顯較昨日「腰斬」，據了解，應和中央銀行守匯力道減弱有關，也使大型出口商在十時過後進場拋匯，台幣匯率幾乎「直線升值」，盤中也未見明顯的拉鋸痕跡，29關卡失守的可能性也增加。

新台幣兌美元匯率今天以29.17元，升1.5分開出，但開盤後不久隨即回貶到29.21，站回29.2大關，但是之後又繼續升破29.2，最高升到29.12，10時過後即一路升值，盤中震幅達1.6角，升值0.38%。

不過值得注意的是，今日午盤休息之前，新台幣匯價一度升至今日的最高點29.05，但隨即被明顯拉回以29.075暫收。匯銀人士分析，央行今日上午除了在接近9時半左右，台幣升至29.12出手之外，另一個價位就是在29.05出手，可看出央行儘管今日出手力道大為減弱，但仍希望能守住29關卡，因此趕在午盤之前先出手作價，把價格撐在29.1附近的價位。

相較於其他亞幣表現，新台幣今日更是最強亞幣，午盤時日圓、韓元、人民幣、新加坡幣、港幣、泰銖全面升值，分別升值0.05%、0.36%、0.03%、0.02%、0.02%、0.03%，但幅度都不如新台幣。

台幣匯率 央行 新台幣

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