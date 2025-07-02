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元大銀行零距開通 攜手同業創新整合 服務隨行免臨櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行推出跨機構整合創新服務，無卡提款真方便，忘記網路銀行密碼也能至統一超商ATM重新設定。（元大銀行/提供）
元大銀行推出跨機構整合創新服務，無卡提款真方便，忘記網路銀行密碼也能至統一超商ATM重新設定。（元大銀行/提供）

為因應數位金融趨勢，元大銀行正式推出跨機構整合創新服務，本服務透過跨行ATM，將驗證機制整合於「元大行動銀行APP」，無論是「申辦網路銀行」、「網路銀行帳號與密碼重設」或是「無卡提款申請」，全程無需臨櫃辦理，也不必使用讀卡機，完全解決了沒時間至銀行臨櫃抽號碼牌申請的廣大上班族煩惱。

更方便的是，客戶可不限時間、全年無休，24小時使用全台數量超過七千六百台的中信銀行ATM，隨時至中信銀行分行或巷口轉角的7-ELEVEN就能辦理！利用7-ELEVEN設置的ATM，使用晶片金融卡搭配元大行動銀行APP，即可完成無卡提款申請、申辦網路銀行，以及網銀帳號與密碼重設等三大常用服務，大幅提升數位金融便利性。本服務透過中信銀行ATM及財金資訊公司的跨行平台，只要簡單兩步驟─第一步，持元大晶片金融卡至合作銀行ATM申請，取得專屬QR Code ; 第二步，開啟元大銀行APP掃描QR Code，即可完成後續申辦流程，申請流程非常直覺且即時。

為了回饋元大銀行客戶、鼓勵多加使用本項服務，特別推出「數位理財家Chill一夏」抽獎活動，即日起至2025年9月30日止，活動期間內於數位通路(如ATM、個人網銀、元大e櫃檯)申辦網路銀行、申請無卡提款或其他指定任務，都能獲得多次抽獎機會，每個月都有機會帶走運動潛水錶、空氣清淨機、氣泡水機、行李箱等夏季實用好禮。

元大銀行持續以數位創新為核心，將過去受限於特定據點或機台的金融業務變得更具彈性與便利性，透過本次跨機構整合服務，重新定義數位金融的便利性與即時性。未來，元大銀行將持續拓展數位生態圈，提供更多直覺、安全、不中斷的服務體驗，陪伴每一位客戶，在金融日常中邁向更智慧、更自在的未來。

ATM 中信銀行 元大

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