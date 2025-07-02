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政治風險頻傳、投資更需策略思維 富邦投信獨創 GTS 模型發揮關鍵作用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
GTS策略優勢在過去重大事件期間表現。（資料來源 : Bloomberg、富邦投信整理）
GTS策略優勢在過去重大事件期間表現。（資料來源 : Bloomberg、富邦投信整理）

2025年以來全球地緣政治風險主要集中在幾個區域與事件，包括中東地區衝突仍在、俄烏戰爭未歇、朝鮮半島軍事挑釁頻繁及美國總統川普再次對全球發起貿易戰，這些風險對全球經濟、市場信心與供應鏈穩定性都造成了程度不一的影響。法人指出，面對多重變數與突發黑天鵝事件頻繁出現，單一資產或固定配置難以因應變局，具備「風險預警能力」的投資策略已成為焦點。

即將於8月4日展開募集的富邦雙核心戰略多重資產基金，採用富邦投信投研團隊獨創的「全球動盪訊號監控（GTS）」，正是在此環境下備受關注。該模型整合全球地緣政治風險指數（GPR）與全球政治經濟不確定性指數（EPU），有別於傳統的金融指標，能更即時預警地緣及政經風險的改變，依風險調整資產配置比例，有效提升資產防禦與調整彈性。

「GTS訊號值高於0，代表地緣政治風險加劇，基金將降低股票及其他受企業增長驅動之資產配置、提高環球成熟政府公債、黃金主題基金、比特幣ETF等戰略部位；若風險轉趨穩定，則提高科技股、公司債與REITs等資產比重。」富邦投信表示，該策略已在歷次重大事件中驗證效果，包括2020年疫情爆發、以及2024年川普重返選戰期間。

根據策略配置結果，2020年3月疫情導致美股出現崩跌，GTS訊號在當年1月至7月期間持續出現風險警示，該期間傳統股債配置「股40%債60%」報酬率僅3.3%，採取GTS策略調整後的投資組合報酬率則提升為11.23%，顯著優於傳統配置。此外，川普確定勝選後的2024年11月至2025年5月期間，GTS訊號持續示警，傳統股債配置報酬率為4.53%，採取GTS策略調整後報酬率則提升至近8%。由此顯示，採取GTS模型的資產配置在示警期間將有效提高投資組合抗震能力。

除了即時調控優勢，該基金的多元資產設計也有助因應市場快速轉折。其中，由於黃金、比特幣ETF與各類傳統金融資產之相關性低，能有效分散單一風險來源，使得整體波動控制在示警期間成效優異；搭配月月配息與多幣別選擇，也滿足保守型與退休族資金流需求。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，2025年下半年美國仍有多項重要政策及法案待公布，加上國際潛在軍事衝突風險升溫，投資人應避開過度集中與僵化配置。以GTS模型為核心、動態調控為架構，預期將為市場關注的新型態資產解方。

富邦投信

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