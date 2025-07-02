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新台幣發行準備 第2季黃金占比恐再創新高　

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美元作為國際儲備貨幣的地位再度引發關注，而台灣新台幣發行準備的結構也出現顯著變化。進入第二季後，國際金價進一步衝高至每盎司3,300至3,400美元區間，甚至短暫突破3,400美元關卡。市場預期，第二季黃金在新台幣發行準備中的占比將再創新高。

根據中央銀行公布資料，2024年第一季新台幣發行準備中，黃金占比攀升至38%，相較前一季大幅上升，而美元外匯儲備比重則降至62%，主因在於黃金價格飆升至歷史高點。

央行表示，目前黃金儲備實際數量仍維持在410公噸未變，但由於3月金價一度飆升至每盎司3,297美元，推升黃金資產的市場價值，因而自然提高其在發行準備中的占比。對照過去美元資產占比曾高達75%，如今降至62%，也反映出資產價格波動對準備結構的直接影響。

央行強調，發行新台幣須有等值資產做為支撐，主要來自黃金與外匯儲備。當市場價格出現劇烈變動，即便實際資產數量不變，結構比重也會隨之調整。黃金比重從原本的約25%升至38%，即是金價飆漲下的自然結果。

此外，截至2024年3月底，台灣整體外匯存底達5,860億美元，但實際提撥作為發行準備的僅為664億美元，占比約11.3%。央行說明，發行準備所需資產的金額相對有限，但其價值波動仍與匯率、市場信心具一定關聯性。

針對未來是否將納入數位新台幣或調整準備結構的規劃，央行回應，目前並無具體方向，相關討論仍屬假設性議題，若有重大政策調整，將依法對外公告。

央行最後強調，無論是實體貨幣或未來潛在的數位新台幣，發行背後都必須有穩健的準備資產支持，才能維持市場對貨幣的信任與金融體系的穩定。

央行 新台幣

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