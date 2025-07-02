iPASS MONEY 與 LINE Pay 年底分手！爭取用戶商家續用

一卡通公司宣布，旗下電支服務「iPASS MONEY」用戶數即將突破700萬，目前是全台用戶數最多的電子支付業者。一卡通宣布，隨iPASS MONEY服務將獨立並優化用戶服務，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，將於2026年1月1日起轉移至「一卡通iPASS MONEY」App，提供逾700萬使用者專屬服務。除了用戶可轉移到App，商戶自7月3日起可到一卡通官網「商家專區」註冊。

一卡通公司表示，即日起至7月31日前，凡首次下載註冊「一卡通iPASS MONEY」App並完成LINE好友轉帳任一筆的用戶，即可獲得價值100點一卡通綠點。獨立的App中有四大特色：支援TWQR掃碼付款、提供移工小額匯兌、搭乘公共運輸工具，並可儲存政府發放的數位券。

過去LINE Pay與一卡通合作，在LINE Pay錢包中包含具備電子支付功能的iPASS MONEY服務。隨LINE Pay申請電子支付執照，依法規定雙方未來都須獨立經營。先前LINE Pay董事長丁雄注也表示，與一卡通密集討論，要以「無痛轉換」方式讓用戶也能使用未來LINE Pay電支服務。

不過，雙方共同累積了數百萬用戶，加上新的競爭對手加入，搶用戶大戰現在就開始。用戶業務明年1月1日起正式轉移，搶商家現在就開始，3日起開放商戶登記成為iPASS MONEY服務的合作商家。

LINE Pay股價近期表現強勁，市場傳出可能是取得執照時程將近的利多加持。LINE Pay表示，確實因為申請執照的緣故，一卡通與LINE Pay擬於2025年12月31日終止合作。雙方合作終止前，LINE Pay將盡力提供用戶所需服務，確保用戶權益不受影響

一卡通表示，「一卡通iPASS MONEY」App專屬平台除了提供LINE Pay錢包iPASS MONEY所有功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，也增加了差異化的服務功能，服務範圍涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景，為用戶提供穩定可靠的支付服務。