暑假出國潮升溫 旅遊風險不可忽視、保險規劃成關鍵

隨著暑假將至，加上政府今年新增國定假日，出國旅遊熱潮有望再度升溫。無論是輕鬆的小旅行，還是精心安排的長途假期，旅途中難免可能遇到班機延誤、行李遺失、突發疾病等意外情況，影響行程安排並帶來額外支出。

泰安產險提醒，事前規劃妥善的保險保障，有助於分散突發事件帶來的風險與負擔，是維持旅程順利的重要準備。針對旅遊風險多元化的趨勢，泰安推出旅行綜合保險專案，涵蓋國內與海外地區，提供從意外醫療、突發疾病到緊急救援的多層保障。

針對國人最在意的「海外突發疾病」部分，泰安也細緻區分保障額度：一般地區提供最高180萬元，日本地區提高至270萬元，美加地區則最高540萬元，這對於醫療費用較高的國家，提供更具實用性的保障，無論是旅遊途中突發的腸胃炎、感冒，都能獲得即時醫療協助，有效降低風險所帶來的經濟負擔。

若不幸發生重大意外，泰安產險「樂暢遊」也涵蓋「海外緊急救援服務」，最高保額達300萬元，內容包括搜救、醫療轉送、住院轉診，甚至遺體運送與喪葬等費用，即使身在異國，也能獲得即時且有力的支援。此外，針對班機延誤、行李延誤或遺失、旅程取消與更改等情況，「旅行不便險」內容也同步升級，讓旅程不中斷、計畫不中止，出門加倍安心。

泰安產險指出，暑期常有颱風或天候不穩情形，旅遊風險更應加以重視，建議出發前確認保單內容是否涵蓋意外、疾病、延誤與救援等項目，以確保行程安全無虞。