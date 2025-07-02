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推動環境永續 郵政 VISA 金融卡獲「碳足跡標籤」認證

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司為響應金融監督管理委員會「綠色金融行動方案3.0」及「臺灣2050淨零排放」政策，積極推動數位轉型及永續發展，導入新興科技優化金融服務，包含數位VISA金融卡、數位存款帳戶及無卡提款等服務，實踐綠色金融，落實環境永續。

為將永續理念融入營運政策，中華郵政公司以「郵政VISA金融卡」為標的，全面盤查VISA金融卡完整生命週期，通過英國標準協會(BSI)獨立第三方查證，取得ISO 14067：2018金融卡碳足跡查證聲明書及環境部碳足跡標籤認證，並將自本年7月起陸續推出印有碳足跡標籤之VISA金融卡，加強宣示郵政公司推動環境永續發展的決心。

中華郵政公司秉持ESG經營理念，致力業務轉型，持續創新與優化服務，善盡企業責任，攜手社會大眾，共創低碳未來。

中華郵政 金融卡

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