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台幣開盤後最高升至29.12 今日再度上演29元保衛戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣今日開盤後最高升至29.12，今日再度上演29元保衛戰。圖/本報系資料照片
新台幣今日開盤後最高升至29.12，今日再度上演29元保衛戰。圖/本報系資料照片

新台幣兌美元匯率今日以29.17元，升1.5分開出，但開盤後不久隨即回貶到29.21，站回29.2大關，但是之後又繼續升破29.2，最高升到29.12，目前在29.14到29.18之間震盪。

台北匯市近日震盪加大，周一（6月30日）為了有利上市櫃公司編列半年報，中央銀行在尾盤前大力阻升，當日貶值7.22角。昨日央行未再大力出手阻升，台幣匯價一早就升值逾7角，尾盤央行在3時半之後進場作價，把匯價拉回以29.185，以升值7.17角作收。但市場預期心理仍濃，甚至認為可能看到28字頭。。。

匯價 央行 新台幣

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