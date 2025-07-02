第3季股市「路障」明星基金經理人：重磅利多成台股續航強勁引擎

統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，今(2025)年第3季投資路上確實有幾個「路障」，主要來自關稅到期的不確定性及第2季財報帶來的雜音。不過，隨著輝達(NVIDIA)預告明年將推出新晶片Rubin、Apple摩拳擦掌準備發布摺疊機、Amazon與Meta擴大ASIC產量等消息，這些重磅利多有望成為台股續航的強勁引擎。目前AI產業鏈依然是主旋律，從ASIC供應鏈到相關零組件都是市場的寵兒。另一方面，進入除權息旺季，看好高殖利率概念股在市場風雨飄搖時展現堅實的防禦力，化身資金避風港。

投資就跟賽車一樣，什麼事情都有可能會發生。受到以伊戰爭影響，台股加權指數6月13日一度重挫超過300點，但隨著美國政府的干預，川普於台灣時間6月24日宣布以色列與伊朗已達成停火協議，帶動台股反彈。川普近期態度轉變，從過去製造市場混亂，變成積極解決問題，市場情緒因此回穩。統一投信台股研究團隊表示，除了川普態度轉變外，近期科技巨頭利多消息頻傳，AI伺服器相關產業成長動能明確，短期內市場雖然仍會面臨關稅到期不確定性的挑戰，但長線仍有成長機會，短期若出現震盪，反而能成為長線布局的良機。

《F1賽車》電影告訴我們，冠軍車手需要爆發力與耐力並存。統一奔騰基金正是如此—以敏銳嗅覺精挑爆發力牛股，用耐心深度挖掘高成長科技股，在投資賽道上兼顧速度與耐力平衡。統一奔騰基金自成立以來，定期定額投資的績效表現優異，無論短期、中期或長期均位列同類型基金前段班。該基金定期定額投資一年、二年、三年的報酬率分別為 -4.15%、6.87%及32.18%。若拉長投資時間，定期定額十年的報酬率高達220%，而如果自成立以來持續定期定額更創下的874%累積報酬，展現出強勁的成長動能與投資實力。