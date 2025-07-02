新台幣盤整觀望 大而美法案壓抑美元反彈

由共和黨主導的美國參議院1日通過總統川普提出的「大而美法案」，將使美國國債增加3.3兆美元。川普已促請國會議員4日美國獨立日前送交白宮讓他簽署。然而，此也加劇市場對美債可持續性和美元的擔憂。美元指數今早持續偏弱在96.65附近。台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.17元開盤，小升1.5分。

大而美法案通過，川普稱讚「參議院做得非常好。」而分析師認為，該法案為企業、高收入家庭和化石燃料業帶來利多。相對而言，年輕世代和弱勢族群則為明顯輸家。國會預算辦公室估計法案將使美國國債十年內增加3兆美元，未來需負擔高達7000億美元利息。此外，潔淨能源補貼也將被取消，影響數千就業機會與消費者綠能福利。

早盤新台幣匯價區間整理，半小時內匯價在29.21~29.12元間整理；台股則因台積電拉回修正下跌約1個百分點，加權指數開盤半小時內跌逾百點。