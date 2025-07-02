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群益金鼎證券攜手 TrendForce 以資本市場加速 AI 五大趨勢落地

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券與調研機構 TrendForce（集邦科技）6月26日共同舉辦「智領新局 科技躍進」研討會，群益金鼎證券總經理李文柱(左二)及集邦科技營運長張小彪(右二) 、營收長江銘崧 (左一)、群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(右一)於現場合影。（群益金鼎證券/提供）
群益金鼎證券與調研機構 TrendForce（集邦科技）6月26日共同舉辦「智領新局 科技躍進」研討會，群益金鼎證券總經理李文柱(左二)及集邦科技營運長張小彪(右二) 、營收長江銘崧 (左一)、群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(右一)於現場合影。（群益金鼎證券/提供）

群益金鼎證券與調研機構 TrendForce（集邦科技）6月26日共同舉辦「智領新局 科技躍進」研討會，聚焦人型機器人、自駕車、電動車、低軌衛星與未來通訊等五大新興科技應用。TrendForce 營運長張小彪表示，近兩屆 COMPUTEX 的「AI串連」與「AI NEXT」正是這五項科技從「無形」走向「有形」服務的寫照，AI已自雲端延伸至實體場景，逐步兌現過去半世紀的科幻想像。

這次論壇的主題聚焦於五個關鍵領域：人型機器人、自駕車、電動車、低軌衛星及未來通訊。這五大主題不僅代表科技的前沿，也預示著未來數十年全球經濟的發展方向。作為金融服務的提供者，群益金鼎證券看到這些技術不僅是單純的科學突破，更是商業模式重塑與市場機遇的催化劑。這些技術背後，需要龐大的資金投入與跨產業合作，這正是群益金鼎證券擅長的領域，也就是能夠透過資本市場的力量，協助企業加速技術落地與市場化進程。對投資者而言，這意味著多元化的機會，但也伴隨著地緣政治與供應鏈風險，群益金鼎證券的角色，是幫助客戶在這樣的複雜環境中找到投資的價值，並實現長期回報。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益成立37年來，除維持證券經紀、市場承銷與自營交易的核心優勢，自上任兩年多來，今年第1季經紀業務市占率自3.3% 提升至3.7%，名列本土券商第六、獨立券商第一，並積極持續朝前五大券商邁進。

群益金鼎證券以「科技 × 財富管理」作為成長雙引擎，提出的策略為：一、一站式財富管理服務，整合股票、期貨、基金、保險、私募等產品線，將財管業務定位為公司未來核心成長動能，目標晉升國內財管前五大；二、AI 理財機器人，結合「群益贏家 Pro App」智能理財服務，提供圖像化報表、目標式資產配置及即時投資建議，提升客戶體驗與黏著度；三、會員經濟圈，「群益享樂宇宙」攜手KKBOX、燦星旅遊、World Gym等異業夥伴，橫向串聯投資、旅遊、健康福利，協助客戶從「交易客」轉型為「長期資產經營者」；四、ESG 與普惠金融，導入責任投資與永續治理，深化「有溫度」的資本市場服務。

在投資研究方面，群益投顧研究團隊近期在「金曜獎」奪得「盈餘預估準確獎」與「價格預估準確獎」雙料冠軍，顯示其高品質研究能力。李文柱表示，未來將結合研究優勢與 AI工具，提供更即時、精準的產業洞察，協助客戶在地緣政治與供應鏈風險交織的環境下，捕捉長期投資價值。

AI 群益

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