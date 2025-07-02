第一金投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎「報酬預估最佳獎」第一名

CMoney在最新公布的第五屆金曜獎評選中，第一金投顧表現優異，一舉奪得「報酬預估最佳獎」第一名及「盈餘預估準確獎」第四名，兩項殊榮展示第一金投顧在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

第一金投顧董事長黃詣庭及研究部資深協理留政鈺在預估目標價與預測EPS時，將「團隊合作」與「跨產業交流」視為核心，研究團隊不僅深入訪談個別公司，更透過「由上而下」的討論模式，結合總經團隊提供的宏觀方向，確保研究員在建立模型與設定目標價時能兼顧各層面因素。

在變化快速的市場中，僅掌握個別公司資訊是不夠的，研究員必須同時掌握大盤氛圍與總經脈動，隨時準備因應供應鏈變動、產業政策調整等因素，對預測進行動態修正，且第一金投顧內部有嚴謹的「每月選股會議」機制，每位研究員不論行情好壞，都需推薦1至3檔具潛力的標的，並每月追蹤其績效，此機制旨在訓練研究員應對市場波動，並確保其研究與市場脈動保持高度一致。

對於下半年台股走勢，抱持「第3季謹慎、第4季樂觀」的看法，第3季市場將面臨一些挑戰，包括7月9日中美關稅大限、美股盈餘預期普遍下修導致的本益比相對較高，以及7月進入除息旺季，可能導致市場動能暫時受阻，然而，展望第4季，隨著債務、關稅等總體不確定性因素逐漸消退，加上若有降息機會，資金可望回流。

產業布局方面，市場主軸依然圍繞在AI發展，CSP廠商的資本支出並未放緩，持續購買輝達GPU並發展客製化ASIC，顯示AI推進力道強勁，將持續關注AI供應鏈，包括伺服器、水冷散熱、IC設計以及與特定晶圓廠緊密合作的標的，而隨著電價調漲與核三廠除役，重電及綠能產業在短期內值得密切關注，此外，隨著第3季暑假旺季到來，旅行社和遊戲產業也預期迎來一波動能。