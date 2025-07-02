史詩級急升…今年最強亞幣 匯率風暴襲向台幣

台幣匯率繼五月初的「史詩級」升值後，六月中及近日繼續走升，今年以來至昨日（七月一日）為止，台幣對美元匯率升值百分之十二點三二，狠甩日圓升值百分之九點一九及韓元升值百分之八點七七，堪稱「最強亞幣」。這波台幣為何明顯升值？接下來的可能走向又是如何？

中央銀行前副總裁、台大經濟系兼任教授許嘉棟表示，這波台幣升值成因很多，與市場預期心理有關，央行也並非只阻升不阻貶；台經院六所所長吳孟道研判，七月九日美國對等關稅政策塵埃落定後，推動台幣升值力道就會減弱，此時若預測台幣還會升值，顯得一廂情願。

影響匯率因素有市場供需也有預期心理，許嘉棟指出，台幣匯率應是由外匯市場供需決定，其中跨境金融資本進出是最大變數，據統計，台灣去年外匯交易總額是貿易收支的十九倍，顯示影響匯率升貶的最主要因素為資金的跨境進出，而對匯率變動的預期心理，又是影響資金跨境進出的重要原因。

因此，預期心理的影響不容忽視，一旦市場對升貶方向有預期，資金就會出現大幅跨境流動，匯率也隨之升貶。

許：央行對緩升策略更謹慎

許嘉棟說，台幣匯率五月初急升，就是因為當時市場認為台美在關稅談判時，美方會對台灣施壓，要求台幣升值。雖然央行再三澄清，美方並未施壓，事實上央行也真的未派員參與談判代表團，但市場仍存在預期台幣升值的心理。

許嘉棟說，目前的情境和一九八○年代相仿，當年美方要求升值，台幣從卅六兌一美元一路升到廿六兌一美元，由於當年央行態度比較保守，雖被美方要求升值，但央行決定慢慢來，讓業界有喘息與調整機會，結果有一段時間，每天台幣連續升值二、三分。緩升的結果，使市場普遍形成預期升值的心理，國際資金持續匯入套匯。國內進口商延緩進口，出口商加速出貨收貨款，這些動作皆對台幣造成更大升值壓力。因此，央行雖擬努力控制升值節奏，最終不敵海內外投機資金湧入，不得不放手，讓台幣快速升值。

許嘉棟指出，這次的經驗讓央行對於「緩升」策略更為謹慎，慢慢來不僅無法消除預期心理，反而加劇市場預期，造成反效果。許嘉棟說，五月初央行放手讓台幣急升，應該就是基於一九八○年代獲得的經驗，所以放手讓台幣急升，即使升過頭、超過供需，市場會再修正。他不是替央行辯護，這是大家可以理解的。

吳：羊群效應造成一波急升

在五月初台幣急升之後，央行總裁楊金龍曾表示，台幣升值「到此為止」，但近來又出現緩升走勢，截至上周五為止，以廿九點五二九作收，逼近廿九點五元關卡。接下來，論壇主持人、本報總編輯王茂臻提出，依學界的看法，台幣升勢真的會到此為止，還是會繼續升？

吳孟道表示，五月初國內的基本面沒大變化，當時台幣急升明顯是「羊群效應」，是因為市場揣測台美關稅談判一定會講到匯率，何況日、韓和美國談判時，美國都提到不能使用匯率政策來影響經貿。加上美國財政部半年公布一次的匯率報告即將公布，央行在干預匯市方面當然比較收手。吳孟道表示，他自己都沒看過台幣一天內就升值百分之三，幾乎是一整年的升值幅度。

至於未來台幣是否還會再一路升值？吳孟道不這麼認為，他表示美國匯率報告是半年公布一次，下次報告預計是在年底發布，所以這半年內匯率可以有彈性，央行作法就是維持匯率動態穩定。

吳： 未來半年匯率區間整理

吳孟道認為，另一個變數是中東情勢，在緊急情勢升高時，資金會往避險貨幣移動，一來美元會變強，二來像日圓是避險貨幣，但台幣不是，日圓若維持在一百四十五兌一美元價位，不往一百四十元移動，台幣應不會繼續升，而是區間整理。他表示，台幣要在全新興亞洲市場中，獨升的難度較高。

許：央行並非只阻升不阻貶

許嘉棟補充，央行是否介入干預，影響也很大，學術界一般都認為央行除了維持匯率穩定，也會認為偏貶有利於出口，但央行並非只阻升不阻貶，前兩年央行外匯存底一度減少，原因就是進場拋匯阻貶台幣。

不僅學界關注央行在匯市干預，美國財政部半年一次的匯率操縱報告也對央行在匯市的進出有箝制作用。許嘉棟透露，美財政部派專家拜訪央行，甚至還直接詢問學者意見，央行是否有干預匯市、央行外匯存底怎麼「藏」等問題，央行在此壓力下，對匯市干預降到很低。

許嘉棟認為，台幣匯率升貶是相對論，但美元本身價值也不穩，影響因素很多，如美國總統川普不喜歡美元強勢、國際間的戰亂，這些都會影響美元價值，波及台幣匯率。