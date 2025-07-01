央行鬆手 台幣大升7.17角

美元指數破底，外資買超台股四八二億元，加上中央銀行不再大力出手阻升，台幣兌美元匯率昨大升七點一七角，和前天貶值七點二二角幾乎打平，收在廿九點一八五元。

昨天匯市總成交量來到廿點六九億美元，仍站上廿億美元大關，但略低於前兩個交易日。匯銀人士指出，不少出口商仍在等待拋匯的時機，尚未出場，另一方面台股昨大漲二九七點，外資也在觀望，且央行已沒有為了半年報等因素非得阻升匯價的理由，因此出手力道放緩。不過，預期今天盤中應會再現廿八字頭價位，至於尾盤是否拉回廿九元，央行將觀望美元和其他亞幣的相對匯率來拿捏。

而為了因應台幣升值對中小企業的衝擊，知情人士透露，經濟部昨邀集八大公股行庫開會，表態將由經濟部成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，協調八大行庫肩負兩大任務，除了提供融資協助，也要教導中小企業透過遠期外匯合約、外匯選擇權等避險工具進行避險，經濟部也表態為能讓中小企業方便使用，各行庫能進一步把遠匯合約的執行流程簡化，並對中小企業提供相較大企業集團更優惠的費率及量身訂作的客製化服務。

除了八大公股行庫，輸出入銀行、中小企業信保基金也派員與會。據指出，經濟部會中向八大行庫爭取，若企業因台幣急升導致訂單、營收減少，甚至資金周轉出問題，行庫能透過經濟部的強化貿易金融貸款方案、外銷貸款優惠融資保證方案等，搭配信保基金拉高成數保證和利息補貼的方式，協助中小企業。

據了解，中央銀行並未派代表出席會議，多家行庫私下指出，大型行庫若要透過「簡化流程」協助中小企業避險，方案能否執行仍要央行說了算。