業界抱怨 抓不到台幣最佳價位

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

新台幣美元匯率昨（1）日強升7.17角，升值幅度約2.46%，幾乎把6月30日央行強勢出手導致新台幣重貶的貶幅全部弭平，回到6月29日的水準，且因央行6月30日尾盤大力作價，企業、出口商其實「看得到，吃不到」，衍生對交易沒有抓到最佳價位的抱怨與爭議，連銀行牌告價都被企業要求「能不能改改」。

6月30日新台幣兌美元匯率在央行出重手干預下，單日重貶7.22角，收29.902元 ，單日貶幅2.41%。

不過，匯銀人士表示，由於央行是在尾盤作價，可以說像「瞬間變臉」，這個價位廠商根本是「看得到，吃不到」。

匯銀人士說，就算想跟銀行交易，銀行不僅下午3點半的牌告價格不會跟著匯市收盤價調整，也不會同意和廠商以該價位交易，引來部分企業客戶抱怨為何不跟著改牌告價。

而有些企業的財務操作人員，則是被上級「嫌棄」怎麼沒有抓到最佳價位拋匯，讓相關人等只能啞巴吃黃連。

大型行庫高層主管指出，由於前天央行作價「就在那一瞬間」，企業想在尾盤成交根本做不到，而從昨天新台幣再強升逾7角，幾乎把6月30日重貶幅度全數吐回，打回原形，新台幣又回到前一天（6月29日）的價格，短期波動雖大，但是因為就這一、兩天，不像5月是整個月強升，對企業匯損或相關交易才會產生顯著影響。

美元匯率 新台幣 央行

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