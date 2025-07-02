前一天大貶化為烏有…台幣雲霄飛車 強彈7.17角

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
外資1日大舉買超台股482.5億元。聯合報系資料照
外資1日大舉買超台股482.5億元。聯合報系資料照

外資昨（1）日大舉買超台股482.5億元，資金匯入加上出口商再度大舉拋匯，推升新台幣兌美元匯價昨日收29.185元，升值7.17角，升值幅度約2.46%，成交量達20.69億美元，幾乎將前一天貶值打回原形。

匯銀人士分析，央行6月30日尾盤作價沒有持續，市場對新台幣持續強升的預期心理仍強烈，顯示新台幣升值壓力仍大。

昨日主要貨幣兌美元升貶幅
昨日主要貨幣兌美元升貶幅

根據央行資料，美元指數昨日跌0.53%，新台幣漲2.46%，為最強亞幣，日圓升值0.74%，新加坡幣漲0.26%，人民幣升0.04%，韓元則貶值0.07％。

6月30日新台幣兌美元匯率在央行出重手干預下，單日重貶7.22角、收29.902元，單日重貶2.41%，為24年來最大貶幅，但僅止於一日行情，昨日新台幣走勢幾乎將30日貶幅全部抹去。

市場對於央行尾盤作價未能於昨日重演，再度激化對新台幣升值的強烈預期心理。

昨日包含台北外匯經紀公司與元太外匯合計成交金額達20.69億美元，與6月30日交易金額相去不遠。

匯銀人士指出，經過6月30日央行用力進場干預，昨日新台幣對美元早盤交投熱絡，出口商大力拋匯，「碰到價位高、有29元以上價位就趕快拋」，顯示對新台幣升值預期仍強，因此昨日上午台北外匯經紀公司與元太外匯合計就有17.58億美元交易量，下午量能明顯萎縮，終場新台幣兌美元升值7.17角作收。

外資昨天大買台股482.5億元，匯銀人士認為，昨日外資應有大舉匯入的動作，加上出口商拋匯與央行持續進場干預，使得昨天匯市交易量達到20億美元以上，推估央行資金約占二分之一至三分之一間，可能與外資資金匯入力道相當。

匯銀人士分析，央行6月30日大力進場干預下，新台幣單日重貶，昨日新台幣相對其他主要亞幣更為強勢升值，市場高度觀望央行持續尾盤作價與否，但目前看來央行雖仍有進場，但未能延續6月30日的氣勢，因此市場對新台幣持續升值預期心理仍相當強烈，續升壓力大。

新台幣 央行

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