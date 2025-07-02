玉山金完成併購 保德信投信16日股東臨時會
玉山金今天公告，玉山金向美國保德信金融集團取得保德信投信91.19954%股份，董事會在3月18日通過投資案，金管會5月13日已核准，相關股權交易已完成。保德信投信預計7月16日舉行股東臨時會，選舉第13屆董事及監察人。
玉山金今年3月宣布，董事會決議通過長期股權投資案，將取得美國保德信金融集團旗下保德信投信全部91.2%股權，投資金額約新台幣27.62億元。
玉山金今天晚間發布重大訊息，已完成保德信投信併購案。玉山金也代子公司保德信投信公告董事及監察人異動，保德信投信現任董事長張偉辭任，董事會通過推舉董事陳俞如暫代董事長職務。由於原法人股東美商保德信保險公司轉讓持股，其他董事代表人倪理查、梅以德與監察人歐納德也都辭任。
玉山金並代子公司保德信投信公告，臨時董事會決議股東臨時會召開日期為7月16日，預計選舉第13屆董事及監察人。
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