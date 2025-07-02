一銀信用卡升級 優惠大放送

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行推出全新升級版「iLEO FUTURE 2.0信用卡」，第一銀行總經理周朝崇（前排右）、副總經理蔡淑慧（後排右）、副總經理劉培文（後排中）及萬事達卡國際組織副總經理陳昶華（前排左）合影。第一銀行／提供
第一銀行推出全新升級版「iLEO FUTURE 2.0信用卡」，第一銀行總經理周朝崇（前排右）、副總經理蔡淑慧（後排右）、副總經理劉培文（後排中）及萬事達卡國際組織副總經理陳昶華（前排左）合影。第一銀行／提供

第一銀行昨（1）日推出全新升級版「iLEO FUTURE 2.0信用卡」，全新卡面以未來科技感設計，轉動卡片時會浮現「0101」位元碼，加上2公分高的小粉獅圖案，展現「未來由我選擇、生活由我定義」的創新精神。

為慶祝新卡上市，第一銀行表示，新戶申辦即可享有最高2,600元專屬禮遇，輕鬆入手高回饋信用卡；另外，聚焦三大核心場景與優惠，享指定行動支付最高13％、海外消費最高13％，以及數位訂閱平台最高7％回饋。

第一銀行指出，iLEO卡新戶於核卡後90天內，海外一般消費皆享10％刷卡金回饋，最高回饋2,000元，讓海外旅程更添精彩與價值；不只國外旅遊回饋，新戶綁定台灣Pay、LINE Pay或Apple Pay等，還享有一般消費10％回饋，最高回饋500元，日常支付輕鬆還能省荷包，年底前iLEO卡新戶同時申辦iLEO數位帳戶，消費滿千再贈百元，回饋最高達2,600元。　　

除新戶專屬禮遇外，iLEO卡還享熱門電商、電信費、美食外送、LINE Pay與國內旅行社與海外消費2％回饋；指定行動支付，如台灣Pay、LINE Pay或Apple Pay等，單筆一般消費滿1,000元即可再享1％現金回饋；海外實體商店消費同樣享有加碼1％現金回饋，等於筆筆消費皆享最高3％回饋。　　

同時，第一銀行為持續優化數位服務流程，簡化線上開戶辦卡步驟、快速綁定主流支付功能，並新增iLEO卡專屬「領券優惠專區」，逐步實現一站式數位生活服務體驗。

另外，針對數位訂閱Netflix、Disney+、YouTube Premium與熱門AI工具如ChatGPT、Gemini等，綁卡消費最高享7％回饋；當月一般消費達指定門檻，還可領取Uber抵用券200元或享星巴克消費10％回饋，生活娛樂好康不間斷。更多信用卡優惠詳情可上第一銀行官網查詢。

第一銀行 消費 信用卡

延伸閱讀

「MAZDA 享馭專案」七月再升級 低頭款、零利率、再享延長保固！

出售友人帳戶、盜刷信用卡還當取款車手 男遭判刑2年2月

張本渝遭盜刷「幾千變幾萬」 帳戶被凍結1功能仍停用

宏佳騰啟動7月購車優惠！熱銷車系STR最高現折1.5萬元

相關新聞

史詩級急升…今年最強亞幣 匯率風暴襲向台幣

台幣匯率繼五月初的「史詩級」升值後，六月中及近日繼續走升，今年以來至昨日（七月一日）為止，台幣對美元匯率升值百分之十二點...

不景氣又逢台幣升值 莊大立：機械業慘 拚不過日韓

台幣匯率在五月初急升，近日則是呈緩升走勢，機械公會理事長莊大立表示，他在業界卅年來，過去若碰到景氣差，匯率就會弱，這次卻...

武于程：打造抗震投資組合 風險分散觀念要進化

台幣升貶牽動民眾的資產變化，面對近來的升值走勢，中信銀財富管理產品處副總武于程表示，台灣人偏好持有美元資產，因此在台幣升...

抵禦匯率波動…許嘉棟：分散出口 吳孟道：企業找利基

台幣從急升到緩升，對總體經濟及不同產業已造成程度不一的衝擊，例如壽險業即承受巨大匯率損失，較欠缺應變能力的中小企業也哀鴻...

前一天大貶化為烏有…台幣雲霄飛車 強彈7.17角

外資昨（1）日大舉買超台股482.5億元，資金匯入加上出口商再度大舉拋匯，推升新台幣兌美元匯價昨日收29.185元，升值...

中信銀 開啟國際財管時代

中信金控旗下中國信託商業銀行（中信銀行）響應政府推動亞洲資產管理中心政策，展現財富管理領航者格局，位於「高雄資產管理專區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。