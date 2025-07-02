一銀信用卡升級 優惠大放送

第一銀行昨（1）日推出全新升級版「iLEO FUTURE 2.0信用卡」，全新卡面以未來科技感設計，轉動卡片時會浮現「0101」位元碼，加上2公分高的小粉獅圖案，展現「未來由我選擇、生活由我定義」的創新精神。

為慶祝新卡上市，第一銀行表示，新戶申辦即可享有最高2,600元專屬禮遇，輕鬆入手高回饋信用卡；另外，聚焦三大核心場景與優惠，享指定行動支付最高13％、海外消費最高13％，以及數位訂閱平台最高7％回饋。

第一銀行指出，iLEO卡新戶於核卡後90天內，海外一般消費皆享10％刷卡金回饋，最高回饋2,000元，讓海外旅程更添精彩與價值；不只國外旅遊回饋，新戶綁定台灣Pay、LINE Pay或Apple Pay等，還享有一般消費10％回饋，最高回饋500元，日常支付輕鬆還能省荷包，年底前iLEO卡新戶同時申辦iLEO數位帳戶，消費滿千再贈百元，回饋最高達2,600元。

除新戶專屬禮遇外，iLEO卡還享熱門電商、電信費、美食外送、LINE Pay與國內旅行社與海外消費2％回饋；指定行動支付，如台灣Pay、LINE Pay或Apple Pay等，單筆一般消費滿1,000元即可再享1％現金回饋；海外實體商店消費同樣享有加碼1％現金回饋，等於筆筆消費皆享最高3％回饋。

同時，第一銀行為持續優化數位服務流程，簡化線上開戶辦卡步驟、快速綁定主流支付功能，並新增iLEO卡專屬「領券優惠專區」，逐步實現一站式數位生活服務體驗。

另外，針對數位訂閱Netflix、Disney+、YouTube Premium與熱門AI工具如ChatGPT、Gemini等，綁卡消費最高享7％回饋；當月一般消費達指定門檻，還可領取Uber抵用券200元或享星巴克消費10％回饋，生活娛樂好康不間斷。更多信用卡優惠詳情可上第一銀行官網查詢。