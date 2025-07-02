富邦金：金融市場 風雨前的寧靜

時序進入下半年，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋昨（1）日指出，關稅戰、大而美法案及債務飆升，美元資產面臨評價調整。日圓有升值壓力，第4季日圓很可能升至140至142兌1美元價位。另關注明年美國將出現「聽話」的聯準會，美國總統川普可任命兩位新理事；如果今年9月仍不降息，10月恐提名新主席人選，架空現任主席鮑爾。

羅瑋昨天在「2025富邦財經趨勢論壇」記者會指出，目前可以說是「風雨前的寧靜」，川普對等關稅政策延後期限將屆，第3季有以伊戰爭、關稅談判、大而美法案、全球央行年會等四大關鍵事件，為全球政經情勢與金融市場轉折關鍵期，建議企業與投資人應提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。

展望下半年金融市場，羅瑋歸納，股市方面，全球企業評價與獲利成長面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力。若聯準會能提早降息，有望釋出正面信號，對歐洲與新興股市將具提振作用。債市由於美債利率走勢受限於債務供給與投資人信心，若美元資產吸引力下降，長端殖利率將面臨上行壓力，信用債利差亦可能擴大，短端利率隨降息下降，殖利率曲線陡峭。

羅瑋提到，第4季日圓匯率可能升至140至142，如果突破140後，不排除測135。除因美日關稅談判，美國也希望日本匯率能對現在的貿易順差有所反應。他並建議投資人趁現在新台幣對日圓升值之際，把握機會用甜甜價買匯。

展望下半年投資人可關注的投資領域，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文建議，可將目光轉至歐洲及日本兩大市場。歐洲結構轉型，基建、國防大躍升；日本迎來長期升勢，目前日股評價仍低，可聚焦製藥、零售、銀行等內需產業。

而持續引領科技浪潮的AI代理人、半導體相關產業值得深化布局。同時，隨著地緣政治摩擦加劇，黃金成為投資人資產配置不可或缺的一員，相較於股市具保值與避險特性，波動較小。