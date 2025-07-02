六大產業放款2025年首見衰退 僅綠能、民生戰備維持成長

金管會統計，今年5月底國銀對六大核心產業放款餘額7兆9,691億元，單月驟減469億元，寫近半年最大減幅，更是今年首現單月衰退的逆轉點，凸顯產業資金需求急凍。

銀行主管指出，5月台幣急升，加上美國關稅政策未明、全球政經局勢丕變，使企業投資信心下滑，資本支出與營運資金同步縮手，導致整體資金需求驟降。

若以六大產業分別來看，僅「綠電及再生能源」與「民生及戰備」兩大產業在5月仍維持成長，其餘四大產業則全面轉為負成長。其中又以「國防及戰略」與「資安卓越」產業減幅最大，單月放款大減583億元與449億元，對整體下滑影響最深。

銀行主管分析，國防戰略產業多為傳產，如鋼鐵、塑膠、煉鋁等；資安則以電子通訊與零組件為主。5月適逢傳統淡季，又面臨外在不確定性升高，企業保守應對，資本支出明顯降溫。

相較「綠電及再生能源」及「民生及戰備」兩大產業則受惠於政府能源轉型政策，推升放款續增。資金主要流向電力供應業、石油與煤製品業等子產業。

六大核心戰略產業包括：資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備。此政策源於行政院2020年宣布的產業升級方案，國銀也視為「政策性放款」方向之一。

但5月單月放款重摔，使全年政策放款目標進度大幅落後。累計前五月新增放款僅716億元，不到全年3,800億元目標的兩成，銀行圈坦言，若下半年國際局勢未能穩定，全年是否能順利達標，風險已升高。

觀察前五月新增放款量，「綠電及再生能源」與「資訊及數位」新增放款各是799億元和740億元最亮眼；「民生及戰備」與「國防及戰略」則各增加347億元和309億元，也有穩定貢獻。

以放款餘額量來看，以「民生及戰備」產業居冠達4兆687億元，「國防及戰略」與「綠電及再生能源」分居二、三。

放款承作銀行方面，八大公股行庫仍居主力地位，截至5月底，合計總放款達4兆8,198億元。