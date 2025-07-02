新壽插旗越南 拚第二年損平

新壽搶攻東南亞市場商機，100％全資設立的子公司「越南新光責任有限公司」1日開幕，為新壽首家海外保險代理公司，正式宣布扎根越南保險市場。

新壽董事長魏寶生表示，預計明年在胡志明市再設一間保代，2030年前希望於峴港設點，同時未來不排除評估設立壽險公司可行性。而國泰產險與富邦產險在越南保險市場已立足多年，都認為仍有很大發展空間。

魏寶生表示，越南保險市場已較20多年前成熟，新壽此次設立保險代理人公司，希望先以輕資本深入瞭解越南保險市場，逐漸累積客戶基礎，站穩市場腳步，待時機成熟後，未來也不排除評估設立壽險公司可行性。

新壽總經理黃敏義表示，目前越南的保險滲透度大約在2.3%到2.8%，市場發展潛力巨大。同時隨越南經濟持續增長和中產階級崛起，民眾對各類保險產品需求也將持續上升，正是新壽跨足越南的好時機。

黃敏義指出，越南新光已有十位同仁，希望在年底前增員至100位業務員，且是越南當地人，至於越南新光第二年能否達損益兩平，黃敏義相當有信心地說，「可以」，為激勵同仁，他也將台灣新壽的獎勵模式複製到越南，同時也不排除與富邦、國泰等公司合作。

越南新光董事長張哲維表示，第二年賺錢並不困難，困難的是客戶保單續約率，因此在衝業績時，客源要穩定，並擴大市占率；而想實現第二年就獲利，數位化就很重要，因此越南新光已導入AIFT公司旗下的IXT數位保險平台，提供一站式數位投保與服務；同時越南新光會與一銀、永豐銀等七家台資銀行合作。

國泰產險與富邦產險在越南保險市場立足多年，越南國泰產險總經理明一青表示，越南壽險公司19家，產險33家，而越南的財務保險規模是台灣的三分之一，所以市場競爭有白熱化趨勢。